Vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi
Dünyaca ünlü halk ozanını sahneden görenler hayrete düştü
Sivaslı Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotunu sahnede konser verirken görenler hayrete düştü
SİVAS - Sivaslı dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotunu sahnede konser verirken görenler hayrete düştü.
Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu ölümünün 51. yıldönümünde unutulmadı. Şatıroğlu için Sivas kent merkezinde anma programı düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Aziz Erdoğan, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program tanıtım filminin ardından dünyaca ünlü Türk bilim insanı, robot teknolojileri uzmanı ve heykeltıraş Adil Çelik tarafından 10 ayda yapılan Aşık Veysel'in insansı robotu ile başladı. Sahne alan Aşık Veysel'in robotu türküleri içine yerleştirilen cihaz sayesinde yapay zeka ile seslendirdi.
Konseri izleyen vatandaşlar ise Aşık Veysel'i sahnede görünce duygulandıklarını ve hayrete düştüklerini söyledi.
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Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 51. yılında Sivas'ta düzenlenen 'Aşık Veysel Anma' konseri ile anıldı. Konserde, Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir sinevizyon gösterisi sunuldu ve insansı bir robot tarafından mini bir konser verildi. Konser, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçılarının Aşık Veysel ve Sivas yöresi türküleriyle son buldu. Programa birçok önemli isim ve vatandaşlar da katıldı.
Fransa, Belçika, Kanada, Lüksemburg, İsviçre ve Polonya'nın Ankara Büyükelçiliklerinin ortaklaşa düzenlediği Ankara Frankofon Film Festivali, Kızılay semtindeki Büyülü Fener Sineması'nda açıldı. Festival kapsamında, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde birçok seçkin Fransızca film gösterime girecek. Festival, İstanbul ve İzmir'de de düzenlenecek ve ayrıca Bursa, Adana, Ayvalık, Diyarbakır, Gaziantep, Çanakkale, Lüleburgaz, Eskişehir ve Mersin gibi farklı kentlerde de etkinlikler gerçekleştirilecek.
Türk dünyasının ortak değerlerine ve geçmişine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan TRT Avaz'ın 15. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen konserle kutlandı. TRT Arı Stüdyosu'ndaki konser öncesinde, TRT Avaz'ın 15 yıllık başarılarının anlatıldığı kısa belgesel gösterildi. Şef Eray İnal yönetimindeki senfoni orkestrasına, Türkiye'den Ümit Tokcan, Azerbaycan'dan İlham Nazarov ve Alafsar Rahimov, Kazakistan'dan Aida Baigelova, Kırgızistan'dan Aizirek Momunova, Özbekistan'dan İroda Yuldasheva ve Kerküklü Türkmen sanatçı Ahmet Tuzlu şarkılarıyla eşlik etti. Nevruz Bayramı'nın da kutlandığı konser kapsamında, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eseri de seslendirildi.
Türkiye'nin 100 yıllık serüvenine tanıklık eden Baylan Pastanesi'nin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreci anlatan 'İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven' sergisi, YapıKredi bomontiada Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, Baylan'ın dönüşümü, pastacılık alanındaki çalışmaları, İstanbul kültürüne katkıları ve önemli tatlıların hikayelerine yer veriyor. Sergi, 29 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.
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