Vehbi Koç Ödüllü sanatçı Canan Tolon\'un heykelleri gümrükte balyozla parçalandı

Vehbi Koç Ödülü sahibi heykeltıraş Canan Tolon, Londra'daki Dirimart galerisinde sergilenmesi planlanan eserlerinin gümrükte zarar gördüğünü duyurdu. Sanatçının Bulgaristan güzergahından Londra'ya gönderdiği enstalasyona ait üç parça, güvenlik kontrolü sırasında tahrip edildi. Tolon, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak eserlerinin balyozla parçalandığını belirtti.

"ŞÜPHELİ DİYE BALYOZLA PARÇALADILAR"

Canan Tolon, yaptığı paylaşımda heykellerinin gümrükte şüpheli bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şüpheli diye Londra'ya sergime gidecek heykellerimi gümrükte balyozla parçaladılar. Metal armatürlere de prosedür gereği el koyuldu."

Sanatçının paylaştığı fotoğraflarda, beton heykellerin parçalanmış halde olduğu ve çevreye dağılan molozların yanında bir balyoz bulunduğu görüldü.

"İÇİNİ GÖREMEDİKLERİ İÇİN AÇMIŞLAR"

T24'ten Faruk Ekici'ye konuşan Tolon, yaşananları anlamakta güçlük çektiğini belirterek kimseyi haksız yere suçlamak istemediğini söyledi.

"Türkiye'ye giren çıkan o kadar çok heykel var ki, mermer, taş. Yani niçin buna böyle takıldılar, onu da anlamış değilim. Bulgaristan güzergahından Londra'ya giden bir enstalasyondu. Bu da enstalasyonun üç parçasıydı. Yani bunları böyle sanki büyük bir zevkle içini göremedikleri için içini açmışlar."

METAL İSKELETLERE DE EL KONULDU

Heykellerin zarar gördüğünü galerinin gönderdiği fotoğraflarla öğrendiğini anlatan Tolon, sergi için hazırlanan tuvallerin hasar almadığını belirtti. Sanatçı, eserlerin içindeki demir iskeletlerin korunmasını istediğini ancak metal armatürlere de prosedür gerekçesiyle el konulduğunu ifade etti.

Olayın hangi gümrük noktasında yaşandığına ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.