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Karakas Yunus Emre Enstitüsü ile Venezuela Merkez Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Karakas Yunus Emre Enstitüsü ile Venezuela Merkez Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Karakas Yunus Emre Enstitüsü ve Venezuela Merkez Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında Türkçe öğretimi faaliyetleri hayata geçirilecek. Protokol çerçevesinde Türkiye ve Venezuela arasındaki iş birliğini güçlendirmek, kültürel ve bilimsel alanlardaki birikimin karşılıklı olarak aktarılması amaçlanıyor.

Karakas Yunus Emre Enstitüsü ile Venezuela Merkez Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
17.01.2024 - 12:10,  Güncelleme: 12:59
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Karakas Yunus Emre Enstitüsü ile Venezuela Merkez Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Türkçe öğretimi faaliyetleri hayata geçirilecek.

Yunus Emre Enstitüsü, Latin Amerika'da Türkiye'nin kültürel mirasını tanıttığı faaliyetleriyle farklı ülkelerde Türk kültürüne duyulan ilgiyi her geçen gün artıyor. Enstitü, Latin Amerika ülkelerinde Türkiye'nin kültürel unsurlarına gösterilen ilgiyi karşılamak adına yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda, Karakas Yunus Emre Enstitüsü ve Venezuela'nın en büyük devlet üniversitelerinden biri olan Venezuela Merkez Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Enstitü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında ilk olarak Türkçe öğretimi faaliyetleri hayata geçirilecek.

Venezuela Merkez Üniversitesinde gerçekleştirilen protokol imza törenine, Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, Karakas Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Hasan Nalbant, Üniversite Rektörü Dr. Victor E. Rago,  Karakas Büyükelçiliği personeli ve üniversite yetkilileri katıldı. Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu yaptığı açıklamada, temeli 17'nci yüzyılda atılan, 50 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğü Venezuela Merkez Üniversitesinin (UCV) Venezuela'nın en köklü devlet üniversitesi olduğunun altını çizerek, UNESCO tarafından 2000 yılında Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini ifade etti. Büyükelçi Karamanoğlu, Yunus Emre Enstitüsünün böyle saygın bir üniversiteyle yapacağı iş birliğinin Türk kültürünün ve Türkçenin Venezuela'da tanıtılması bakımından stratejik bir adım olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Karamanoğlu, Venezuela'da Türk kültürüne ve Türkçeye yoğun ilgi gösterildiğini vurgulayarak imzalanan protokol sayesinde Yunus Emre Enstitüsünün bu talebe cevap vermek amacıyla Üniversite bünyesinde Türkçe kurslarına kısa sürede başlayacak olmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Protokol çerçevesinde Türkiye ve Venezuela arasındaki iş birliğini güçlendirmek, kültürel ve bilimsel alanlardaki birikimin karşılıklı olarak aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Kültür Sanat Karakas Yunus Emre Enstitüsü ile Venezuela Merkez Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika


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