Vezirköprü\'de Filografi Kursu Gençlerle Buluşuyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından filografi (çivi ve tel sanatı), Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursla genç kuşaklara aktarılıyor. Sabır ve emek gerektiren sanat dalı, geleneksel zanaatı yaşatırken kursiyerlere zihinsel ve ruhsal açıdan da katkı sağlıyor.

Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılında açılan filografi kursu, 12 kursiyerin katılımıyla devam ediyor. Kavak ağacından hazırlanan ahşap zemin üzerine 2 milimetre aralıklarla çakılan çivilerin renkli tellerle işlenmesiyle oluşturulan eserler, uzun ve titiz bir çalışmanın ardından tamamlanıyor.

Filografi sanatının büyük emek ve hassasiyet gerektirdiğini belirten Usta Öğretici Şenay Dönmez, eserlerin yapım sürecine ilişkin bilgi verdi. Kavak ağacından hazırlanan zemin üzerine özel mıknatıslı aparatlarla çivilerin 2 milimetre aralıklarla çakıldığını ifade eden Dönmez, "Küfi yazılı Ayetel Kürsi panosu gibi büyük ve detaylı eserlerin tamamlanması yaklaşık 3-4 ay sürüyor. Büyük boy panoların yalnızca hazırlık aşaması bile 15 günü bulabiliyor" dedi.

Eğitim sürecinde kursiyerlerin temel teknikleri Türk bayrağı çalışmasıyla öğrendiğini anlatan Dönmez, teğet örgü, tarama ile güneş ve yıldız örgüsü gibi temel uygulamaların bu çalışma sayesinde kavratıldığını söyledi. İleri seviyede teknolojiyi de sanata entegre ettiklerini belirten Dönmez, "Fotoğrafları bilgisayar programlarıyla dijital ortama aktarıp kodluyoruz. Bu kodlamaları kendim hazırlıyorum. Daha önce Atatürk portresi çalıştık. Önümüzdeki yıl hedefimiz, kursiyerlerimizin kendi portrelerini filografi tekniğiyle hazırlamalarını sağlamak" diye konuştu.

Filografi sanatını özellikle gençler arasında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Dönmez, el sanatlarının zihinsel ve ruhsal gelişime katkı sunduğunu belirterek, "Sanat gençler için çok önemli. Günümüzde öğretmenlerin rahatlamaya ihtiyacı olduğu kadar öğrencilerin de ruhsal olarak dinlenmeye ihtiyacı var. Çivi çakma ve tel sarma ritmi insanı zihnen rahatlatıyor. Gelecekte daha sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için gençlerimizin bu el sanatlarını öğrenmesi gerekiyor. Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi binamızdaki kursumuza sanata ilgi duyan tüm gençlerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.