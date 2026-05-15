Vezirköprü'de Geleneksel Türk Halk Müziği Konseri

15.05.2026 21:57
Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türk halk müziği konseri ile kültürel etkinlik düzenledi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "3. Geleneksel Türk Halk Müziği Konseri" düzenlendi .

Okulun öğretmen ve öğrencilerinden oluşan Türk halk müziği korosu, Şef Sertan Turan yönetiminde sahne alarak farklı yörelerinden seçilen eserleri seslendirdi.

Konserin açılışında konuşan Koro Şefi Sertan Turan, Türk halk müziğinin kültürel miras açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek öğrencilerle birlikte uzun süredir titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Okul Müdürü Fazıl Gezer ise okulun yalnızca akademik başarıya değil, sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem verdiğini vurguladı. Gezer, düzenlenen konserlerin geçmiş yıllarda farklı amaçlara hizmet ettiğini belirterek ilk konserin depremzedeler, ikincisinin SMA hastası Sahra bebek, üçüncüsünün ise Vezirköprü halkı için gerçekleştirildiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata konuşmasında, öğrencilerin sanatsal faaliyetlerde yer almasının önemine değinerek emeği geçenleri tebrik etti.

Kaymakam Özgür Kaya ise gençlerin sanata yönlendirilmesinin önemli bir kazanım olduğunu belirterek meslek liselerinin toplumsal gelişimdeki rolüne dikkat çekti. Kaya, kültürel etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade ederek programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

