Vezirköprü'de Susuz Bezi Geleneği - Son Dakika
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Vezirköprü'de Susuz Bezi Geleneği

Vezirköprü\'de Susuz Bezi Geleneği
23.07.2026 12:02
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Vezirköprü'de coğrafi işaretli Susuz bezi, geleneksel tezgahlarda ustalarla yaşatılıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde coğrafi işaretli Susuz bezi, geleneksel dokuma tezgahlarında yaşatılmaya devam ediyor.

Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren dokuma atölyesinde, tarihi niteliğe sahip 5 ahşap tezgahta 12 kursiyere dönüşümlü olarak eğitim veriliyor. Usta Öğretici Aslı Acar öncülüğünde sürdürülen çalışmalarda kursiyerlere geleneksel el dokuma tekniklerinin yanı sıra yöre kültürünü yansıtan motiflerin anlamları da öğretiliyor. Yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip ve yörede "tılfılık" olarak bilinen ahşap tezgahlar, atölyenin en dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor. Geçmişte hemen her evde bulunan ve bölge halkının kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı bu tezgahlar, günümüzde kültürel mirasın korunmasında önemli rol oynuyor.

Tamamen doğal pamuktan üretilen Vezirköprü Susuz bezi; yüksek nem emiciliği, hava geçirgenliği ve dayanıklı yapısıyla tekstil sektöründe ilgi görüyor. Dokuma sırasında geleneksel yöntemler korunurken, çıkrık ve mekik gibi araçlar da kullanılmaya devam ediyor. Bezlerde ağırlıklı olarak beyaz zemin tercih edilirken, tasarımlarda demir kırat, mühür, gökkuşağı, zincir ve koyun gözü gibi yöre kültürünü yansıtan motiflere yer veriliyor. Canlı renklerin kullanıldığı dokumalarda sarı, kırmızı, yeşil, pembe, turuncu, fıstık yeşili ve ceviz yeşili tonları öne çıkıyor.

Susuz bezinin büyük bir emek ve ustalık gerektirdiğini belirten usta öğretici Aslı Acar, atkı ve mahrama teknikleriyle hazırlanan geleneksel çemberlerin dokuma süresinin deneyime göre değiştiğini söyledi. Dokumaya yeni başlayan bir kursiyerin bir çemberi yaklaşık 10 günde tamamlayabildiğini ifade eden Acar, deneyimli dokumacıların ise aynı işi yaklaşık bir haftada bitirebildiğini kaydetti.

Atölyede üretilen kumaşlar ve yöresel motiflerle süslenen dokuma çantalar, hem geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına hem de Vezirköprü kültürünün tanıtılmasına katkı sağlıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Susuz, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Vezirköprü'de Susuz Bezi Geleneği - Son Dakika

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