Viyana'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Viyana'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği düzenlendi

05.06.2022 12:20
Viyana'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği, zengin Türk kahvaltı kültürünün tanıtıldığı "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği yapıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği, zengin Türk kahvaltı kültürünün tanıtıldığı "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği yapıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen kahvaltı programına Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve eşi Azize Ceyhun'un yanı sıra çok sayıda ülkeden büyükelçi ve Avusturyalı yetkililer katıldı.

Büyükelçi Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kültürünü tanıtmak amacıyla dünya genelinde düzenlenen etkinliklerden birinin de Türk kahvaltı kültürünün tanıtıldığı bu etkinlik olduğunu söyledi.

Ceyhun, farklı kesimlerden muhataplarıyla kahvaltı atmosferinde bir araya gelerek hem Türk kahvaltısını onlara tattırmak hem de kahvaltının Türkler için ne anlama geldiğini göstermek istediklerini ifade etti.

Davetlilerin etkinliğe katıldıkları için çok memnun olduklarını dile getiren Ceyhun, "Hem Türk kahvaltı çeşitlerini, peynirlerimizi, pastırmamızı, böreklerimizi daha nice güzel kahvaltıda tükettiğimiz bizim güzel kahvaltı ürünlerimizi tanıdılar. Öte taraftan kahvaltı sırasında çay içerek kaymakla, balla güzel pidelerin tadına vararak, biz Türklerin ne kadar güzel bir sohbet kültürüne sahip olduğunu bir kez daha yaşadılar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Avusturya, Türkiye, Viyana, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Viyana'da 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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