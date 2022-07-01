Wingsuit sporcuları "yarasa atlayışı" için Kemaliye'de - Son Dakika
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Wingsuit sporcuları "yarasa atlayışı" için Kemaliye'de

01.07.2022 16:41
Wingsuit sporcuları "yarasa atlayışı" için Kemaliye'de

"Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında "wingsuit" (yarasa atlayışı) yapacak dünyaca ünlü sporcular Erzincan'ın Kemaliye ilçesine geldi.

"Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında "wingsuit" (yarasa atlayışı) yapacak dünyaca ünlü sporcular Erzincan'ın Kemaliye ilçesine geldi.

Bugün başlayan ve 4 gün sürecek şenlik kapsamında gelen base jump (serbest atlayış) ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, Avusturalyalı sporcular Cameron Tracey Smith ile Ryan Granny ve Fransız Jullien Millot, Atatürk Anıtı önünde paraşüt ve özel kıyafetlerini hazırladı.

Etkinlik boyunca havanın açık ve rüzgarın olmadığı günlerde Eğin Gaban bölgesindeki "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkuruna tırmanacak sporcular, buradaki "Cennete açılan kapı" adlı platform ile sarp kayalıklardan atlayışlar gerçekleştirecek.

Türk sporcu Koçak, gazetecilere, etkinlikte havanın durumuna göre atlayış yapacaklarını aktardı.

Kemaliye'ye ilk kez gelen yabancı sporcunun sonraki yıllarda tekrar geldiğini belirten Koçak, şöyle konuştu:

"Arkamızdan bulunan uçurumdan wingsuit atlayışı gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımızla ayrıca Karanlık Kanyon içerisinde dünyanın en yüksek sandalyesine oturarak buse jamp atlayışını yapacağız. Buraya gelen bir sporcu tekrar gelmek istiyor. Çünkü burası dünyadan ayrı bambaşka bir yer. O yüzden heyecanlıyız. Havanın bize bu konuda fırsat vermesini bekliyoruz. Kemaliye halkı buraya sürekli gelip gittiğim için bana 'Eğin kuşu' diyor."

Avusturalyalı Smith ise atlayış bakımından Kemaliye'nin dünyada başka bir yerle kıyaslanamayacağını söyledi.

İlçenin kendine özgü bir doğasının olduğunu ifade eden Smith, "Başka bir bölgeyle kıyaslamak, elma ile portakalı kıyaslamak gibi olur. Hem doğası hem kültürü ile mimarisi kendine has bir yer, o yüzden burası bambaşka. Bu nedenle dünyada tek." ifadelerini kullandı.

Ryan Granny de atlayış yaptıktan sonra Türk bayrağının yanından süzülerek geçtiklerini dile getirdi.

Fırat Nehri ile Karanlık Kanyon'u çok beğendiğini anlatan Granny, " Türkiye'de Türk bayrağının yanından geçmek çok özel bir şey. Aynı zamanda Kemaliye ilçesinin üzerinden geçmek de ayrı bir güzellik. Bazen insanların üzerinden geçiyoruz, o da burayı özel yapıyor. Diğer yerlerle kıyaslanamaz." dedi.

Öte yandan etkinlikler kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi Atlı Cirit Takımı, ilçe merkezinden at üzerinde geçiş seremonisi yaptı.

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Kaynak: AA

Erzincan, Hisarcık, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Wingsuit sporcuları 'yarasa atlayışı' için Kemaliye'de - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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