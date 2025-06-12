Yakup Odabaşı Öğrencilere Morale Konser Düzenliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yakup Odabaşı Öğrencilere Morale Konser Düzenliyor

12.06.2025 15:56
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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Liselere Geçiş Sistemi'ne girecek öğrencilere moral olmak amacıyla bir konser etkinliği düzenleyecek. Musa Göçmen Orkestrası'nın performans sergileyeceği konser, 13 Haziran'da Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşecek.

Yakup Odabaşı öğrencilere verdiği sözü tuttu

ANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Liselere Geçiş Sistemi girecek öğrencilere verdiği konser sözünü tuttu. 13 Haziran'da Atatürk Sahil Parkı'nda Musa Göçmen Orkestrası Gölbaşılılarla buluşacak.

Görevi geldiği ilk günden itibaren öğrenci dostu uygulamaları hayata geçiren Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşılı öğrencilere destek olmaya devam ediyor. 3 Haziran'da gerçekleştirilen 'Sınava girecek Öğrenciler İçin Psikolojik Destek Semineri'nde konser sözü veren Odabaşı'nın talimatı üzerine Gölbaşı Belediyesi, YKS ve LGS sınavına girecek öğrencilere motivasyon olması için bir konser etkinliği düzenleyecek. Öğrencilerin sınav stresini azaltmak ve moral olması için gerçekleşecek etkinlikte Musa Göçmen Orkestrası, Gölbaşılı öğrencilerle buluşacak.

"Tüm Ankaralı vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Her zaman gençlerin yanında olduğunu belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, çok yoğun ve zorlu bir hazırlık sürecinden geçiyor. Biz de onların bu emeklerini takdir ediyor, yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bu nedenle hem LGS'ye hem de YKS'ye hazırlanan tüm öğrencilerimize moral vermek, üzerlerindeki sınav baskısını bir nebze olsun hafifletmek amacıyla böyle özel bir etkinlik planladık. Müzik, birleştirici ve iyileştirici gücüyle her zaman ruhumuza dokunur. Gençlerimiz için de bu konserin bir nefes alma alanı oluşturacağını düşünüyorum. Hep birlikte güzel bir akşam geçireceğiz. Hem de konser sözümüzü yerine getirmiş olacağız. Sadece Gölbaşılıları değil tüm Ankaralı vatandaşlarımızı bekliyoruz. Onlara şimdiden başarılar diliyor, her birine gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Ücretsiz olacak Musa Göçmen Orkestrası konseri, 13 Haziran Cuma akşamı saat 20.30'da Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yakup Odabaşı Öğrencilere Morale Konser Düzenliyor - Son Dakika

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