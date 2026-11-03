Yalova Altınova Çobankale'de 2026 kazıları sona erdi, buluntular müzeye götürüldü - Son Dakika
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Yalova Altınova Çobankale'de 2026 kazıları sona erdi, buluntular müzeye götürüldü

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Yalova Altınova Çobankale\'de 2026 kazıları sona erdi, buluntular müzeye götürüldü
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Yalova'nın Altınova ilçesindeki Çobankale'de 2026 kazıları sona erdi ve buluntular Yalova Müzesine götürüldü. İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Bayram kazı alanını inceledi; belgeleme ve yayına hazırlık çalışmaları yıl sonuna kadar Yalova Müze Müdürlüğü denetiminde sürecek.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Çobankale'de 2026 yılı arkeolojik kazı çalışmaları tamamlandı. Kazılarda ortaya çıkarılan buluntular Yalova Müzesine nakledilirken, belgeleme ve yayına hazırlık çalışmalarının yıl sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor.

Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Bayram, Çobankale arkeolojik kazı alanını ziyaret ederek bu yıl yürütülen kazı çalışmaları ve bilimsel faaliyetler hakkında incelemelerde bulundu. Kazı alanı ve kazı evinde gerçekleştirilen incelemelerde Bayram'a, Müze Müdürü Ali Sinan Özbey ve Kazı Başkan Vekili Doç. Dr. Ali Özcan eşlik etti. Bayram, yetkililerden Çobankale'nin tarihi ve arkeolojik önemi, bu yıl gerçekleştirilen kazı çalışmaları ve ortaya çıkarılan buluntular hakkında bilgi aldı.

Kalede 2026 yılı içerisinde yürütülen kazı çalışmaları tamamlanırken, elde edilen buluntular Yalova Müzesine taşındı. Kazı çalışmalarına ilişkin belgeleme ve yayına hazırlık aşamalarının ise yıl sonuna kadar Yalova Müze Müdürlüğü denetiminde devam edeceği belirtildi.

Ziyarette Bayram ve Müze Müdürü Özbey, bu yılki kazılarda Bakanlık temsilcisi olarak görev yapan İznik Müzesi uzmanı Samet Sarıkaya'ya katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Çobankale'de sürdürülen arkeolojik çalışmaların, Yalova'nın tarihi ve kültürel mirasının ortaya çıkarılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: İHA
Fatih BayramKültür SanatAltınovaTurizmYalovaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Yalova Altınova Çobankale'de 2026 kazıları sona erdi, buluntular müzeye götürüldü - Son Dakika
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