Yalova'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

Yalova'da 23 Nisan coşkusu

YALOVA - Yalova'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen çeşitli etkinlerle coşkulu şekilde kutlanıyor.

Kentte, bayram kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kutlama programları daha sonra öğrencilerden oluşan kortejin yürüyüşü ile devam etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünden başlayan kortej, Gazipaşa Caddesi güzergahında devam ederek 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Meydanda düzenlenen programda konuşma yapan Milli Eğitim Müdüri Abdülaziz Yeniyol, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102'nci kuruluş yıldönümünü ve tüm çocukların bayramını kutlayarak, "Bugün bu ülkenin yarını olarak gördüğümüz her bir çocuğumuzun sevinci ve gururunu armağan eden Başöğretmen Atatürk'e ve gazi meclisimiz var eden tüm şehitlerimize, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Sonrasında Vali Muammer Erol, "23 Nisan" konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediyesi takdim etti.

Tören müzikli tiyatro etkinliği ile devam etti. Halk oyunu gösterilerinin de yapıldığı kutlama programı öğrenciler tarafından balonların göz yüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

Kentteki bayram programları Kent Müzesi'nde açılan fotoğraf sergisi ile devam etti.

Kutlama etkinliklerine AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.