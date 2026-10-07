Yalova\'da çocuklar, Filistinli akranlarına çizimleriyle kardeşlik mesajı gönderdi

Yalova'da Yetim Vakfı ve İHH Yalova Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, Filistinli akranları için özgürlük ve barış temalı resimler çizdi.

Filistinli çocukların yaşadıklarına dikkati çekmek, seslerini duyurmak ve onlara destek olmak amacıyla Yetim Vakfı ile İHH Yalova Şubesi tarafından "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, boya kalemleriyle Filistinli akranları için çeşitli resimler çizdi.

Etkinlik kapsamında çocuklar çizimleri aracılığıyla Filistinli akranlarına dayanışma ve kardeşlik mesajı gönderdi.