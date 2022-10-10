Yalova haberleri! Yalova'da Osmanlı ve Roma dönemlerine ait deniz fenerleri yan yana keşfedildi - Son Dakika
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Yalova haberleri! Yalova'da Osmanlı ve Roma dönemlerine ait deniz fenerleri yan yana keşfedildi

10.10.2022 11:33

Gelen Yalova haberine göre Yalova'da Osmanlı ve Roma dönemlerine ait deniz fenerleri yan yana keşfedildi Dünyada ilk kez yan yana keşfedilen tarihi deniz fenerleri müze olacak Dünyada antik ve yakın çağa ait iki deniz fenerinin bir arada keşfedildiği tek yer olan Yalova'nın Altınova İlçesi'nde yapıların müzeye...

Yalova'da Osmanlı ve Roma dönemlerine ait deniz fenerleri yan yana keşfedildi

Dünyada ilk kez yan yana keşfedilen tarihi deniz fenerleri müze olacak

YALOVA - Dünyada antik ve yakın çağa ait iki deniz fenerinin bir arada keşfedildiği tek yer olan Yalova'nın Altınova İlçesi'nde yapıların müzeye dönüştürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Altınova İlçesi'nde Osmanlı Dönemine ait Deniz Feneri'nin restorasyonu tamamlandı. Hemen yanı başında deniz suları altında keşfedilen 2 bin yıllık roma deniz feneri ise arkeolojik çalışmalar sonucu gün yüzüne çıkarılmaya başlandı. Altınova'daki antik ve yakın çağa ait iki deniz feneri yan yana keşfedilmiş farklı tarihi dönemlere ait olması yönünden dünyada benzeri bulunmuyor.

Deniz fenerleri müzesi olacak

Restorasyon ve kazı çalışmalarını inceleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait deniz fenerlerinin müze olacağını belirterek, "Antik çağdan Osmanlı'ya deniz fenerleri ilgili tarihi bir yolculuk, tarihe dokunduğunuz ve keşfedeceğiniz önemli bir merkez olacak. Ayrıca dünyanın ünlü deniz fenerlerinin replikalarının yanı sıra sosyal tesisler yer alacağı bir yer olacak" dedi.

Yalova Müze Müdürü Sinan Özbey ise Altınova'da geçmişten günümüze kalan tarihi ve kültürel dokunun korunmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını ifade ederek, "Altınova İlçemizde geçmişten günümüze kalan arkeolojik ve kültürel dokunun korunmasıyla ilgili, bu dokuların yaşamın içerisine girerek, korunarak kullanılmasını amaçlayan bir proje yürütüyoruz şu anda" diye konuştu.

Deniz fenerlerinin tarihsel gelişimi açısından önemli

Hersek Deltası Kara ve Su Altı Kazıları 2022 kazı çalışmalarının kara etabının Helenapolis Antik Kentinin limanında bulunan deniz feneri yapısında gerçekleştirdiklerini söyleyen Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı ve Hersek Deltası Kazı Başkanı Dr. Serkan Gündüz, ise "Kazı yaptığımız yer genç Roma, erken Bizans dönemine tarihlenen bir yapıdır. Hemen arkasında bulunan 1863 Osmanlı deniz feneri yapısıyla kompleks olarak durmaktadır. Bölge deniz fenerlerinin tarihsel olarak Roma'dan günümüze kadar gelişimini göstermesi açısından oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Yalova, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yalova haberleri! Yalova'da Osmanlı ve Roma dönemlerine ait deniz fenerleri yan yana keşfedildi - Son Dakika

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