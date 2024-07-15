(YALOVA)Yalova'da 15 Temmuz" anma programı yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

(YALOVA)Yalova'da 15 Temmuz" anma programı yapıldı

Yalova Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi. Yürüyüş, anma programı ve konser etkinliğiyle devam eden programda, 15 Temmuz şehitleri ve gaziler rahmetle anıldı. Programa Yalova il protokolü ve vatandaşlar da katıldı.

15.07.2024 23:36
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(YALOVA) Yalova'da 15 Temmuz" anma programı yapıldı

YALOVA - Yalova Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yalova'da bir dizi etkinlik yapıldı. İlk olarak 17 Ağustos Deprem Anıtı önünde başlayan bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına canlı bağlanıldı.

Ardından Vali Hülya Kaya, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi.

Kaya, 15 Temmuz gecesinde şehit olan 251 şehidi rahmetle andığını ve yanı başlarında şehit olan kardeşlerini gördüğü halde geri durmayan, cesaret ve fedakarlıkla hareket eden 2 bin 742 kahraman gaziyi de minnetlerini sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çıkın çağrısı üzerine milletin bağımsızlığımıza sahip çıktığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"15 Temmuz, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin tüm dünyaya bir kez daha gösterildiği bir gün olarak tarihe geçmiştir. Bu hain darbe girişimine karşı duruşumuz, milletimizin demokrasisine, devletine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu mücadele, milletimizin asaletini ve cesaretini ortaya koymuş, esaret altına girmemek için canını ortaya koyan bir milletin varlığını tüm dünyaya göstermiştir."

Konuşmasının ardından Sancak Koşusunu gerçekleştiren sporcu gençler sancağı Vali Kaya'ya teslim etti. Program konser etkinliğiyle devam etti. Anma programına Yalova il protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat (YALOVA)Yalova'da 15 Temmuz' anma programı yapıldı - Son Dakika

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