Dağcılar 100 metre yükseklikteki kayalığa hamak kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Dağcılar 100 metre yükseklikteki kayalığa hamak kurdu

21.05.2022 13:03

Yalova'da iki profesyonel dağcı, yüksekliği 100 metreyi bulan kayalığa hamak kurarak kamp yaptı.

Yalova'da iki profesyonel dağcı, yüksekliği 100 metreyi bulan kayalığa hamak kurarak kamp yaptı.

Yusuf İşsever ile arkadaşı Ezgi Dağlıyan, dağlık alanlarda adrenalini yüksek aktiviteler yapıyor.

İple tırmanış yapan, mağaralara inen iki arkadaş, bu anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Merkeze bağlı Safran köyünde 100 metre yükseklikteki dik kayalığa tırmanan İşsever ile Dağlıyan, burada birer hamak kurdu.

İşsever, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağcılık kurallarının gerektirdiği emniyet önlemlerini aldıklarını ve faaliyeti sorunsuz tamamladıklarını ifade etti.

Dağcılar 100 metre yükseklikteki kayalığa hamak kurdu
Dağcılar 100 metre yükseklikteki kayalığa hamak kurdu
Dağcılar 100 metre yükseklikteki kayalığa hamak kurdu
Dağcılar 100 metre yükseklikteki kayalığa hamak kurdu

YORUMLAR
500
100 metre yüksekteki kayalık yamaçta hamak kurup kamp yaptılar 100 metre yüksekteki kayalık yamaçta hamak kurup kamp yaptılar 37 buçuk metre yükseklikteki kapının Anadolu'da eşi benzeri yok 37 buçuk metre yükseklikteki kapının Anadolu'da eşi benzeri yok
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dağcılar 100 metre yükseklikteki kayalığa hamak kurdu - Son Dakika


Son Dakika
15:35 İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'yu verilerle yalanladı
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
14:59 İzmir'de at eti alarmı! 3 bin 660 kilo çürümeye yüz tutmuş at eti ele geçirildi
14:57 Madonna'ya Instagram'da canlı yayın yasağı geldi! Ünlü şarkıcı küplere bindi
14:33 Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu? Yüzde 62'nin cevabı aynı: İktidar! AK Parti ve MHP seçmeninin yarısına göre ise sorumlu dış güçler!
14:22 Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk ya da Nuri Şahin'le çalışmaya karar verdi
14:13 Suriye Dışişleri Bakanlığı "1 milyon Suriyelinin geri gönderilmesine" karşı çıktı: Kesinlikle reddediyoruz!
13:51 Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 15:41:02. #1.13#
SON DAKİKA: Dağcılar 100 metre yükseklikteki kayalığa hamak kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement