Yangınla Mücadelede Köylülerin Destek Mücadelesi

İzmir'deki orman yangınlarının çıktığı bölgelere yakın noktalarda yaşayan köylüler, traktörlerine bağlı tankerler ve ilaçlama makineleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallelerinde dün başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınlarının kontrol altına alınması için yoğun mücadele veriliyor.

Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgede yaşayanlar da ekiplere yardımcı oluyor.

Söndürme çalışmalarına katılan ekiplere her türlü desteği veren kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, traktörlerine taktıkları tankerlerle yangın bölgesine su taşıyor.

Ekiplerle yangını söndürmek için omuz omuza mücadele veren vatandaşlar da aynı zamanda tarım ilaçlamalarında kullandıkları makinelerine su doldurarak söndürme çalışmalarına katılıyor.

Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Kemal Çevre, traktörüne taktığı ilaçlama makinesiyle yangın söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.

Orhanlı Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü aktaran Çevre, "Ben çocukluğumdan beri bu ormanı korudum. Halkımızla beraber şimdi de canla başla mücadele ediyoruz. Bu ormanlarımızı, milli servetimizi korumak için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz." dedi.

"Vatanımız, doğamız, canımız, malımız gitmesin diye mücadele ediyoruz"

Traktörüyle yangın bölgesine su taşıyan Hüseyin Beydağ, yeşil vatanı korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Canla başla çalıştıklarını ifade eden Beydağ, şöyle konuştu:

"Vatanımız, doğamız, canımız, malımız gitmesin diye mücadele ediyoruz. Bu orman hepimizin. Buraya bir damla dahi olsa su taşırsak bu bizim yararımıza, memleketimizin yararına. Canla başla çalışıyoruz. Traktörümle, tankerimle, vatandaşımızla burada hep birlikte el ele verdik, mücadele vermeye devam ediyoruz."

Tankerle su taşıyan 19 yaşındaki Berk Çevre, ekiplere destek olmak için var gücüyle çalıştığını belirtti.

Ormanlık alanların yanmasından dolayı üzüntü duyduğunu anlatan Çevre, "Buralar bizim yerlerimiz, bizim ormanlarımız. Biz buralara sahip çıkmazsak, kim sahip çıkacak? Traktörlerimizle elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim elimizden gelen imkanlar bunlar köy halkı olarak. Bizim ekiplerin yanında yaptığımız küçük bir şey ama onlara destek verebiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.