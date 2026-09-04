Halıcılıkla Başlayan Kültürel Miras Yolculuğu

Nevşehir'de 1994 yılında üniversite tercihinde yaptığı yanlış kodlama sonucu halıcılık bölümüne yerleşen 51 yaşındaki Fatma Turgut, 13 yıldır düzenlediği kurslarla kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanına sahip Turgut, 1994 yılında üniversite tercihinde yaptığı kodlama hatasıyla Erciyes Üniversitesi Halıcılık Bölümüne yerleşti.

Dokumacılıktaki zorluklar nedeniyle okulu bırakmak isteyen ancak annesinin ısrarıyla eğitimini tamamlayıp mezun olan Turgut'un, süreç içinde motif ve renklere tutkusu arttı.

Yaklaşık 16 yıl atölye ve sanat galerilerinde halı dokuyan Turgut, 2013 yılından beri Nevşehir'de belediye ve halk eğitimi merkezlerince düzenlenen kurslarda sanatın inceliklerini öğrencilerine aktarıyor.

Yünden ip yapma aşamasından kök boya ile renklendirmeye kadar üretimin her safhasında yer alan Turgut, kurs merkezindeki tezgahlarda çeyrek asırdan fazla sürede elde ettiği tecrübesini öğrencilerle paylaşıyor.

"İlk başladığımda çok zorlandım, ellerimden kan aktı"

Usta öğretici Turgut, AA muhabirine, tercih kılavuzunda sütun kaydırarak hatalı kodu işleyip farkında olmadan bu sanata yöneldiğini söyledi.

Halı dokumanın zor ve meşakkatli bir alan olduğunu dile getiren Turgut, "Gerçekten de emek ve sabır ister. Gençlikte sabır ve emek her zaman ikinci planda kaldığından okula ilk başladığımda çok zorlandım, ellerimden kan aktı, parmaklarım acıdı, yara oldu. Annemi aradım, 'Ben burayı okuyamayacağım, geri dönmek istiyorum' dedim. Annem de 'Hayır orayı kazandın, o senin altın bileziğin, o okulu bitirip öyle geri döneceksin.' dedi. Daha sonra sabır ve emekle çıkan ürünleri görüp halı dokumanın meşakkatli ama bir o kadar değerli olduğunu anladıkça çok sevdim." diye konuştu.

Turgut, yıllar içinde halı dokumadaki yeteneğini geliştirdiğine dikkati çekerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı "Yaşayan İnsan Hazinesi"ne dokumacılık alanında aday olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Dokuma tezgahıyla her gün buluştuğunu, desenleri ilmek ilmek işlemekten keyif aldığını anlatan Turgut, "Sevdiğimiz renkleri o çiçeğe, hüznümüzü ve mutluluğumuzu desenlere aktarıyoruz. Halı benim için sözsüz mektupları okumaktır. Dokuduğumuz her desen, kurduğumuz her motif, bizi bize anlatan, bizi geleceğe taşıyacak olandı. O yüzden de gerçekten hiç vazgeçmeden, pes etmeden, herkese öğretmeye, anlatmaya başladım. Çünkü yaptığımız şey bizim hikayemizdi." ifadesini kullandı.

Turgut, geleneksel dokuma sanatının geleceğe taşınması amacıyla birçok sanat elçisi öğrenciye eğitim verdiğine değinerek, 3-4 aylık dönemlerde kurs açtıklarını, eğitim verdiği öğrenci sayısının 700'ü aştığını sözlerine ekledi.

"Bize satır satır, ilmek ilmek her detayı öğretiyor"

Nevşehir Belediyesi ile Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde devam eden kursa katılan Fadime Ünal da dokumacılığı tecrübeli birinden öğrenmenin kolaylık sağladığını dile getirdi.

Her düğümde sanata bağlılığının arttığını kaydeden Ünal, "Hocamız alanında çok tecrübeli. Bize satır satır, ilmek ilmek her detayı öğretiyor. Çok keyif alıyorum. Gelemediğim zamanlar aklım tezgahımda kalıyor. Burada sadece düğüm atmıyoruz, aynı zamanda kadim sanatımızı öğreniyoruz." dedi.