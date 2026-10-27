Yapay zeka filmi "Uyuyan Kadın" Türkiye\'de ilk kez Altın Portakal\'da gösterime girdi

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapay zeka araçlarıyla üretilen "Uyuyan Kadın" filmi ilk kez Türkiye'de izleyiciyle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda, yönetmenliğini Gizem Avcıoğlu'nun üstlendiği, internet ve teknoloji çağında yabancılaşmaya odaklanan filmin gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirildi.

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Avcıoğlu, filmin kurgu ve senaryosunu eşiyle hazırladıklarını söyledi.

Filmin tamamen yapay zeka araçları kullanılarak üretildiğini belirten Avcıoğlu, otobiyografik kısımların da bulunduğu eserde kendi hayatından kesitler sunduğunu dile getirdi.