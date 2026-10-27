Yapay zeka filmi "Uyuyan Kadın" Türkiye\'de ilk kez Altın Portakal\'da gösterime girdi

Yapay zeka filmi "Uyuyan Kadın" Türkiye'de ilk kez Altın Portakal'da gösterime girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
63. Altın Portakal Film Festivali'nde yapay zeka araçlarıyla üretilen "Uyuyan Kadın" Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluştu. Gösterim sonrası söyleşide yönetmen Gizem Avcıoğlu, kurgu ve senaryoyu eşiyle hazırladıklarını, eserde kendi hayatından kesitler sunduğunu söyledi.
Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapay zeka araçlarıyla üretilen "Uyuyan Kadın" filmi ilk kez Türkiye'de izleyiciyle buluştu.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.
Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda, yönetmenliğini Gizem Avcıoğlu'nun üstlendiği, internet ve teknoloji çağında yabancılaşmaya odaklanan filmin gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirildi.
Katılımcıların sorularını yanıtlayan Avcıoğlu, filmin kurgu ve senaryosunu eşiyle hazırladıklarını söyledi.
Filmin tamamen yapay zeka araçları kullanılarak üretildiğini belirten Avcıoğlu, otobiyografik kısımların da bulunduğu eserde kendi hayatından kesitler sunduğunu dile getirdi.
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