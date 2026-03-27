Yaralı Kızıl Akbaba Rehabilitasyona Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaralı bulunan kızıl akbaba, Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Doğada bitkin ve yaralı bulunan kızıl akbaba, yaban hayvanlarının tedavi edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada bakım altına alınan kızıl akbabanın kanadında travmaya bağlı yaralanma ve tüy kaybı tespit edildi. Yırtıcı kuş, yaklaşık 2,5 aydır veteriner hekimler tarafından günlük kontrol ve tedavi sürecinden geçirildi.

Yarası iyileştirildikten sonra özel uçuş alanına alınacak kızıl akbaba, yaklaşık 2 aylık uçuş egzersizleriyle kas gücü kazanacak.

Egzersizler sonunda güçlenmesi planlanan yırtıcı kuş, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasıyla doğaya salınacak.

Halkalandığı yer araştırılıyor

Merkez şefi Azizcan Sezer, AA muhabirine, akbabanın getirildiğinde uçmasını engelleyecek düzeyde yaralı olduğunu söyledi.

Düzenli bakım ve beslenmeyle kızıl akbabanın genel kondisyonunun iyileştiğini ifade eden Sezer, "Şu an genel durumu iyi. Bundan sonraki süreçte de akbabayı rehabilitasyon sürecine alacağız." diye konuştu.

Sezer, rehabilitasyon sürecinde akbabaya özel uçuş alanında egzersiz yaptırılarak kas gücünün yeniden kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kızıl akbabanın ayağındaki halkaya ilişkin bilgilerin tespiti için çalıştıklarını anlatan Sezer, "Akbabanın nerede halkalandığına dair Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından girişimlerde bulunuldu, bunun araştırması yapılıyor." dedi.