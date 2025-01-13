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Kültür Sanat

Yaratıcı Çocuklar Projesi

Yaratıcı Çocuklar Projesi

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü, öğrencileri atık kumaşlarla sanata yönlendiriyor ve geri dönüşüme katkı sağlıyor.

13.01.2025 13:48
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Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce başlatılan "Yaratıcı Çocuklar Dönüşen Atıklar Projesi" ile öğrenciler atık kumaş ve iplikleri kullanarak yaptıkları resimler sayesinde hem el becerilerini geliştiriyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü öğretmen ve usta öğreticileri, öğrencilerin geri dönüşüm bilincini ve sanata olan ilgilerini artırmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Her Okulun Projesi Olsun (HOPO)" projesine katıldı.

Enstitünün moda ve tasarım bölümlerinden arta kalan kumaş ve ipliklerin kullanılmasını amaçlayan "Yaratıcı Çocuklar Dönüşen Atıklar Projesi"ni hayata geçiren öğretmen ve usta öğreticiler, farklı okullardan gelen ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Kağıtlardaki çeşitli hayvan figürlerini makasla keserek üzerlerine seçtikleri atık kumaş ve iplikleri yapıştıran öğrenciler, proje ile el becerilerini geliştirmenin yanı sıra sanata ve geri dönüşüme katkı sağlayabilme fırsatı buldu.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina, AA muhabirine, proje sayesinde sanat ve geri dönüşümün önemini vurgulamayı amaçladıklarını söyledi.

Enstitüye gelen öğrencilerin ilk olarak atölyeleri inceleme fırsatı bulduklarını dile getiren Karabina, "Enstitüdeki moda tasarım ve el sanatları atölyesini gezdikten sonra buradaki çalışmaları inceliyorlar. Usta öğreticilerimiz yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veriyorlar. Burada yapılan çalışmalarda çıkan kumaşlarımızı değerlendirerek gözlemliyorlar." dedi.

Öğrencilerin çalışmalarını usta öğreticiler gözetiminde yaptığını belirten Karabina, "Buradaki amacımız çocuklarımızın sanatla olan ilişkisini sağlam temeller üzerine kurmak ve geri dönüşümün önemini vurgulamak. Hiçbir şeyin atık olmadığını, sanatla beraber birleştirebildiklerini ortaya koymak ve günümüzün problemi olan ekran maruziyeti çocuklarımızı kurtararak, onları sanatla yaratıcı faaliyetlere dönüştüreceği ilklerle buluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Karabina, 5 ay sürecek proje kapsamında 400 öğrenci ile buluşmayı planladıklarını kaydetti.

Projeden sorumlu öğretmen Burcu Koşar ise geçmişten gelen değerleri gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Geri dönüşümden neler yapılabileceği ve sanatla bunu nasıl birleştirebileceklerini aktaran bir proje yaptıklarını belirten Koşar, "Çocuklarımız, enstitünün yaptığı çalışmaların farkına vararak bizlerle beraber atölye çalışması yaptı. Hem eğlendiler hem de sanatı öğrenerek geçmişten gelen değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarma vizyonumuza, misyonumuza uygun olarak çalışmalar yürüttüler." ifadelerini kullandı.

Temel Yaşar Çoruh İlkokulu 2. sınıf öğrencisi İsmet Arı da yapacağı resimden dolayı heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Daha önceden annem ve ablamla atık kumaşlardan mont, kıyafet, etek ve pantolon yapmıştık. Burada bana köpek resmi çıktı. Parça parça keseceğim ve hocalarımla kumaşı yapıştıracağız. Yaptıklarımız sergide yer alacak." dedi.

Atık malzemelerden yapılacak resimler, enstitü bünyesinde yıl sonunda oluşturulacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, trabzon, Eğitim, Sanat, Son Dakika

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