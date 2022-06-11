Yaşam öyküsünü anlattığı "Bekleyiş" filmi belgeselin en iyisi oldu

Safranbolu'da belgeselin 'en iyileri' belli oldu

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali sona erdi

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali bünyesinde en iyi belgesel film ödülünü Aslı Akdağ'ın kendi yaşam öyküsünü anlattığı "Bekleyiş" isimli eser almaya hak kazandı.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan, davetliler ve sanatseverler katıldı.

Ödül törenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, 4 günlük festivali dolu dolu geçirdiklerini belirterek, "Festival komitemizle yaptığımız uzun soluklu planlamamızın ardından alanında ilk ve tek olan festivalimizin 23'üncüsünü tamamlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Düzenlenen yarışmalar festivalimizi uluslararası boyuta taşıyan en önemli etkenler" Ülke dışından aldığımız yoğun başvuru sesimizi ne kadar iyi duyurduğumuzun göstergesi. Bin 400'ün üzerinde belgesel film ve 400'ü aşkın fotoğraf bu yıl yarışmalarımıza katıldı. Yarışmaya katılan ülke sayısı da 103, dereceye giren veya giremeyen tüm sanatsever dostlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kültürel Miras ve Korumacılık temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde en iyi belgesel film ve fotoğrafların ödülleri verildi. Yılmaz Kıvanç'ın "Heyamola" filmi Fiyab Jüri Özel Ödülünü, Neslihan Semerci'nin "Müzikli Bir Göç Masalı" filmi Övgüye Değer Ödülünü, Sedat Benek'in "Göbeklitepe Sakinleri" filmi Suha Arın En İyi Belgesel Ödülünü almaya hak kazandı.

Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Kategorisinde Enis Manaz'ın, "Kelebek Adam" eseri jüri özel ödülüne, Sıdal Ergüder'in "Direniş Sahra" eseri en iyi film ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film Kategorisinde Didem Şahin'in "Acı ve Tatlı" eseri mansiyon ödülü, Cyrılle Cornu'nun "Son Ağaç Kazıcısı" eseri jüri özel ödülü ve Aslı Akdağ'ın kendi yaşam öyküsünü ele aldığı "Bekleyiş" eseri en iyi film ödülünü aldı.

Belgesel emek ödülüne Hasan Özgen, Safranbolu emek ödülüne Aytekin Aytekin layık görülürken "Leyla Hanım" filmi festival komitesi özel ödülü almaya hak kazandı.

Fotoğraf yarışmasında "Dokuma" eseriyle Barış Topdemir birinci, "Fotoğraf" adlı eseriyle Ahmet Harmancı ikinci ve "Kültürel Miras" eseriyle Mehmet Yılmaz üçüncü oldu.