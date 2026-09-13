Yasemin Kılınç 15 yıldır filografi sanatını yaşatıyor, şimdi hedefi yurt dışına açılmak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasemin Kılınç 15 yıldır filografi sanatını yaşatıyor, şimdi hedefi yurt dışına açılmak

Yasemin Kılınç 15 yıldır filografi sanatını yaşatıyor, şimdi hedefi yurt dışına açılmak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahyalı sanatseverlerle buluşan ve Manisa’da 15 yıldır filografi sanatıyla uğraşan El Sanatları Öğretmeni Yasemin Kılınç, farklı yaş gruplarından öğrencilerine geleneksel sanatı öğretirken, hedefinin Türk filografisini yurt dışında tanıtmak olduğunu söyledi.

Kütahyalı sanatseverlerle buluşan ve Manisa'da 15 yıldır filografi sanatıyla uğraşan El Sanatları Öğretmeni Yasemin Kılınç, farklı yaş gruplarından öğrencilerine geleneksel sanatı öğretirken, hedefinin Türk filografisini yurt dışında tanıtmak olduğunu söyledi.

Konya Selçuk Üniversitesi El Sanatları Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Yasemin Kılınç, Manisa'da Şehitler ve Halk Eğitim merkezlerinde filografi öğretmenliği yapıyor. Yaklaşık 15 yıldır filografi sanatıyla ilgilenen Kılınç, bugüne kadar farklı yaş gruplarından çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kütahya'da düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni'ne davet edilen Kılınç, etkinlikte yaptığı çalışmalarını tanıtma fırsatı buldu. Geleneksel sanatların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Kılınç, davetlerinden dolayı Bakanlığa teşekkür etti.

Filografinin tel kullanılarak gerçekleştirilen bir süsleme sanatı olduğunu belirten Kılınç, sanatın geçmişinin Osmanlı saraylarına kadar uzandığını ifade etti.

Filografi sanatının yapım aşamalarını anlatan Kılınç, "12 milimetrelik kabak kontrplak ağacımız var. Bunun üzerine filografi çivilerimizi ve tellerimizi kullanıyoruz. Öncelikle desenlerimizi belirliyoruz ve ahşap üzerine yerleştiriyoruz. Yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra çivilerimizi çakıyoruz. Daha sonra tellerimizi farklı örgü teknikleriyle işleyerek eseri ortaya çıkarıyoruz" dedi.

Filografi çalışmalarında çok farklı modellerin kullanılabildiğini belirten Kılınç, hat yazıları, geometrik şekiller, bayraklar ve çeşitli motiflerle birbirinden farklı eserler ortaya çıkarabildiklerini söyledi.

"Her yaştan öğrencimiz var"

Filografi sanatına her yaştan insanın ilgi gösterdiğini ifade eden Kılınç, öğrencileri arasında 20 yaşındaki gençlerden 60 yaş ve üzerindeki kişilere kadar farklı yaş gruplarının bulunduğunu belirtti.

Özellikle gençlerin son dönemde filografiye yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Kılınç, sanatın aynı zamanda bir terapi yöntemi olarak görüldüğünü söyledi.

Kılınç, "Öğrencilerim geldiği zaman, 'Hocam ne zaman başladık, ne zaman bitti? Biz zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz' diyorlar. Çalışmalarını yaparken çok mutlu oluyorlar ve buradan güzel duygularla ayrılıyorlar. Filografi sanatına gerçekten çok fazla talep var" diye konuştu.

Filografi alanında kendisini daha da geliştirmek istediğini belirten Yasemin Kılınç, bundan sonraki en büyük hedefinin yurt dışına açılmak olduğunu söyledi.

Daha fazla öğrenci yetiştirmek istediğini ifade eden Kılınç, "Bundan sonraki hedefim daha da yükselmek ve yurt dışına açılmak. Hem Türkiye'mi hem milletimi hem de kendimi tanıtmak istiyorum. Öğrenciler yetiştirmek, alanımda daha da ilerlemek ve yaptığım sanatı yurt dışında tanıtmak istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Manisa, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yasemin Kılınç 15 yıldır filografi sanatını yaşatıyor, şimdi hedefi yurt dışına açılmak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nı açmak için şartlarını açıkladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nı açmak için şartlarını açıkladı

11:17
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
10:55
Fenomen Mika Can Raun’un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
Fenomen Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
10:24
Apple’ın katlanabilir telefonu yok sattı Stoklar 2 dakikada bitti
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti
10:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket AK Partili isim rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim rakam verdi
09:40
Özgür Özel’in “Hesap verecekler“ çıkışına AK Parti’den çok sert tepki
Özgür Özel'in "Hesap verecekler" çıkışına AK Parti'den çok sert tepki
09:09
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
09:09
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 11:42:56. #7.13#
SON DAKİKA: Yasemin Kılınç 15 yıldır filografi sanatını yaşatıyor, şimdi hedefi yurt dışına açılmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement