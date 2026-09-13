Yasemin Kılınç 15 yıldır filografi sanatını yaşatıyor, şimdi hedefi yurt dışına açılmak

Kütahyalı sanatseverlerle buluşan ve Manisa'da 15 yıldır filografi sanatıyla uğraşan El Sanatları Öğretmeni Yasemin Kılınç, farklı yaş gruplarından öğrencilerine geleneksel sanatı öğretirken, hedefinin Türk filografisini yurt dışında tanıtmak olduğunu söyledi.

Konya Selçuk Üniversitesi El Sanatları Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Yasemin Kılınç, Manisa'da Şehitler ve Halk Eğitim merkezlerinde filografi öğretmenliği yapıyor. Yaklaşık 15 yıldır filografi sanatıyla ilgilenen Kılınç, bugüne kadar farklı yaş gruplarından çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kütahya'da düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni'ne davet edilen Kılınç, etkinlikte yaptığı çalışmalarını tanıtma fırsatı buldu. Geleneksel sanatların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Kılınç, davetlerinden dolayı Bakanlığa teşekkür etti.

Filografinin tel kullanılarak gerçekleştirilen bir süsleme sanatı olduğunu belirten Kılınç, sanatın geçmişinin Osmanlı saraylarına kadar uzandığını ifade etti.

Filografi sanatının yapım aşamalarını anlatan Kılınç, "12 milimetrelik kabak kontrplak ağacımız var. Bunun üzerine filografi çivilerimizi ve tellerimizi kullanıyoruz. Öncelikle desenlerimizi belirliyoruz ve ahşap üzerine yerleştiriyoruz. Yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra çivilerimizi çakıyoruz. Daha sonra tellerimizi farklı örgü teknikleriyle işleyerek eseri ortaya çıkarıyoruz" dedi.

Filografi çalışmalarında çok farklı modellerin kullanılabildiğini belirten Kılınç, hat yazıları, geometrik şekiller, bayraklar ve çeşitli motiflerle birbirinden farklı eserler ortaya çıkarabildiklerini söyledi.

"Her yaştan öğrencimiz var"

Filografi sanatına her yaştan insanın ilgi gösterdiğini ifade eden Kılınç, öğrencileri arasında 20 yaşındaki gençlerden 60 yaş ve üzerindeki kişilere kadar farklı yaş gruplarının bulunduğunu belirtti.

Özellikle gençlerin son dönemde filografiye yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Kılınç, sanatın aynı zamanda bir terapi yöntemi olarak görüldüğünü söyledi.

Kılınç, "Öğrencilerim geldiği zaman, 'Hocam ne zaman başladık, ne zaman bitti? Biz zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz' diyorlar. Çalışmalarını yaparken çok mutlu oluyorlar ve buradan güzel duygularla ayrılıyorlar. Filografi sanatına gerçekten çok fazla talep var" diye konuştu.

Filografi alanında kendisini daha da geliştirmek istediğini belirten Yasemin Kılınç, bundan sonraki en büyük hedefinin yurt dışına açılmak olduğunu söyledi.

Daha fazla öğrenci yetiştirmek istediğini ifade eden Kılınç, "Bundan sonraki hedefim daha da yükselmek ve yurt dışına açılmak. Hem Türkiye'mi hem milletimi hem de kendimi tanıtmak istiyorum. Öğrenciler yetiştirmek, alanımda daha da ilerlemek ve yaptığım sanatı yurt dışında tanıtmak istiyorum" dedi.