Yasmin Levy, İstanbul'da verdiği konserde sela okununca sahnesine ara verdi - Son Dakika
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Yasmin Levy, İstanbul'da verdiği konserde sela okununca sahnesine ara verdi

Son Güncelleme: 11.08.2023 13:09

Yahudi sanatçı Yasmin Levy, İstanbul'da verdiği konserde sela okunduğunu duyunca şarkısına ara verdi. Kudüslü şarkıcı, selaya eşlik etmeye çalışmasıyla dikkat çekti. Konser sırasında sela sonrasında okunan ezandan etkilenen Levy, dinleyicilerine teşekkür ederek konseri yaklaşık 2 saat sürdürdü.

Yahudi sanatçı Yasmin Levy, İstanbul'da verdiği konserde sela okunduğunu duyunca sahnesine ara verdi. Kudüslü şarkıcının selaya eşlik etmeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı.

Konserin başlangıcında İstanbul'a yeniden geldiği için mutluluğunu dile getiren ünlü şarkıcı, Türkiye'nin kendisinin ikinci evi olduğunu söyledi. Levy, dinleyicilerine teşekkür ederek, "Buraya dün gece geldik. Yakın olmasına rağmen yorucu bir yolculuk oldu. Grup arkadaşlarım hepsi Kapalıçarşı'ya gitti. Yediler, içtiler, ben ise spor salonuna gittim. Ben de Kapalıçarşı'ya gitmek istedim ama vaktim olmadı. Sizi kalbimden selamlıyorum. Burada olmak hepimiz için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

SELA ARASI VERDİ

Konser sırasında sela okunurken şarkısına ara veren Levy, sela sonrasında okunan ezandan etkilendiğini belirterek, "Allahu Ekber" demeye çalıştı. Bu anları dinleyiciler ilgiyle takip etti. Konser yaklaşık 2 saat sürdü.

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Son Dakika Kültür Sanat Yasmin Levy, İstanbul'da verdiği konserde sela okununca sahnesine ara verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasmin Levy, İstanbul'da verdiği konserde sela okununca sahnesine ara verdi - Son Dakika
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