Yason Burnu'nda Çevre Düzenlemesi İlgiyi Artırdı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yason Burnu'nda Çevre Düzenlemesi İlgiyi Artırdı

Yason Burnu\'nda Çevre Düzenlemesi İlgiyi Artırdı

Ordu'daki Yason Burnu'nda yapılan düzenleme, ziyaretçi sayısını artırarak turizmi canlandırdı.

05.12.2024 13:16
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Ordu'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Yason Burnu'nda yapılan çevre düzenlemesi ziyaretçilerin bölgeye ilgisini artırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin gözde turizm mekanlarından Yason Burnu'nun, "sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinin 15 kilometre batısında yer aldığı belirtildi.

Çaytepe Mahallesi sınırları içerisinde 1. derece arkeolojik ve 2. derece doğal sit alanı Yason Burnu'nun doğal ve tarihi güzelliklerine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olan, güneşin doğuşu ve batışının çıplak gözle izlenebildiği Yason Burnu her gün ağırladığı yüzlerce yerli ve yabancı turistle Ordu turizminin gözde mekanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Geçmişi modern tekniklerle günümüze taşıyan Ordu Büyükşehir Belediyesinin burada yaptığı doğayla uyumlu çalışmalar sonucunda cazibesi artan Yason ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor."

Çevre düzenlemesi ile Yason Burnu'nun cazibesinin arttığı vurgulanan açıklamada, kilisenin yanında bulunan ve geçmişte aşevi olarak kullanılan yapının restore edildiği aktarıldı.

Ayrıca, arkeolojik ve doğal yapısı gözetilerek tasarlanan yürüyüş yolları, otopark, büfe, güvenlik ve bilgilendirme kulübeleri ile Yason Burnu'nu ziyaret eden misafirlere kolaylık sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in şu ifadelerine yer verildi:

"Yason Burnu, Karadeniz'in hırçın maviliklerini kucaklayan geçmişin sessiz tanığıdır. Yosun kokusuyla harmanlanmış rüzgar, kayalara usulca dokunurken tarih fısıldar kulağınıza. Bir zamanlar antik bir liman olan bu eşsiz burun, güneşin ufka dokunduğu anlarda insanı büyüleyen bir tabloya dönüşür. Yason'un sessizliği ruhunuza dokunur, dalgaların melodisi ise kalbinizde yankılanır. Burada zaman durur, doğa ve insan tek bir nefeste buluşur. Eğer yolunuz bir gün Ordu'ya düşerse, Yason Burnu'nda güneşin doğuşuna ve batışına tanık olun. Çünkü o an, bir daha asla unutamayacağınız bir hatıraya dönüşecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yason Burnu'nda Çevre Düzenlemesi İlgiyi Artırdı - Son Dakika

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