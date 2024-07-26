Yaylanın çocukları açık hava sinemasıyla buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yaylanın çocukları açık hava sinemasıyla buluştu

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Giresun İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında yaz tatilini yaylada geçiren çocuklar, Bektaş Yaylası'nda kurulan açık hava sinemasıyla ilk kez sevdikleri kahramanların filmlerini sinema ortamında izledi. Sinema sürpriziyle sevinen çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildi. Proje diğer yaylalar ve köylerde de devam edecek.

26.07.2024 09:35
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Yaylanın çocukları açık hava sinemasıyla buluştu

GİRESUN - Giresun İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında yaz tatilini yaylada geçiren çocuklar açık hava sinemasıyla buluşuyor.

Giresun'da nüfusun yaz aylarında yoğun olarak göç ettiği yaylardan biri olan Bektaş Yaylası'nda kurulan açık hava sineması ile çocuklar hayatlarında ilk kez sevdikleri kahramanların filmlerini sinema ortamında izledi.

Gün boyunca sığır ve koyun otlatarak ailelerine yardımcı olan çocuklar akşam saatinde Giresun İl Özel İdaresi'nin sinema sürpriziyle sevindi. Yayla merkezindeki camii avlusunda kurulan açık hava sinemasındaki yerlerini alan çocuklar patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildi.

Çocuklarla beraber patlamış mısır yiyerek 'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'nı izleyen Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, "Yaz tatilini aileleriyle birlikte yaylada geçirmek zorunda kalan ve sinemaya gitme imkanı bulamayan çocuklarımızı biraz olsun eğlendirmek amacıyla açık hava sinemasıyla buluşturmak izledi. Gerçekten de aileleriyle birlikte sinema izlemeye gelen çocuklarımızın ilgisi bizlere ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi. Sinema ortamı oluşturmak adına da patlamış mısır ikramında bulunduk. Bu projemiz diğer yaylalarımızda ve köylerimizde de devam edecektir" dedi.

Açık hava sinemasına katılan çocuklar ise yaşadıkları sevinci, mutlu olduklarını ve şaşırdıklarını ifade ederek dile getirdi.

Kaynak: İHA

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