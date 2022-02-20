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Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

20.02.2022 16:59
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk yaşanıyor.

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk yaşanıyor.

Merkeze gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol oksijenli dağ havasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Doğallığı ve pist kalitesiyle kayakseverlerden yoğun ilgi gören Yedikuyular, kış sporlarının da merkezi haline gelme yolunda ilerliyor.

Gaziantep başta olmak üzere, Adana, Adıyaman, Hatay, Malatya, Kilis ve Mersin gibi birçok ilden gelen kayakseveri ağırlayan kayak merkezi, bu hafta sonu kentte düzenlenen CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun 1. etap karşılaşmaları nedeniyle, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Litvanya, Ermenistan, Polonya, Romanya, Rusya, İsviçre, Macaristan, Ukrayna ve Çekya'dan da çok sayıda misafir ağırlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, son yağışlarla birlikte kar kalınlığının bölgede 125 santimetreye kadar ulaştığını söyledi.

Bölgenin en uzun sezonlu kayak merkezinin Yedikuyular olduğunu ve her geçen yıl ziyaretçi potansiyelini artırdığını aktaran Güngör, "Bu kapsamda çeşitli uluslararası etkinlikler de düzenliyoruz. Özellikle hafta sonları çevre şehirlerimizden misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Tesisimizin kapasitesini her geçen yıl artırıyoruz. Hedefimiz Yedikuyular Kayak Merkezi'ni kış ve doğa turizminde marka haline getirmek." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Serkan Fidan, böyle bir kayak merkezinin varlığından Adana'daki arkadaş çevresi sayesinde haberdar olduğunu belirterek, merkezde eğlenilebilmek adına her türlü imkanın sağlandığını söyledi.

Celalettin Kuş da merkezdeki pistlerin çok güzel olduğuna işaret ederek, "Ağaçların arasından da kayabiliyoruz, devamlı farklı yerler keşfedebiliyoruz. Uzun süredir buraya geliyorum bölgede sis yok devamlı suretle güneş oluyor aydınlık ve ferah." dedi.

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Kahramanmaraş, Kayak Merkezi, Gaziantep, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika


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