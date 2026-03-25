Yedikuyular Kayak Merkezi'nde Ziyaretçi Rekoru - Son Dakika
25.03.2026 11:39
Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, bu sezon 500 bin ziyaretçi sayısını aştı.

Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında yer alan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçi sayısı bu sezon 500 bini aştı.

Kent merkezine 13 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'de şehir merkezine en yakın kayak merkezlerinden biri olma özelliği taşıyan Yedikuyular Kayak Merkezi, 2 bin 300 metre rakımda, toplam 7 kilometrelik 3 kategorili piste sahip dört mevsim hizmet veren önemli bir rekreasyon alanı olarak öne çıkıyor.

Kış sezonu boyunca ara tatil, yarıyıl tatili ve bayram sürecinde çevre illerden gelen kayakseverleri ağırlayan tesis, yoğun ilgi gördü.

Etkili kar yağışının ardından sezonu uzayan kayak merkezi, amatör ve profesyonel kayakçılara hitap eden doğal karla kaplı pistleri, telesiyej sistemi ile snowboard ve kızak alanlarıyla günübirlik ziyaretlerin yanı sıra konaklamalı tatiller için de tercih ediliyor.

Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin 7 gün 24 saat görev yaptığı kayak merkezinde sezonun nisan ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Yedikuyular Kayak Merkezi Tesis Müdürü Abdurrahman Bağcı, AA muhabirine, sezonu 3 Ocak'ta açtıklarını ve ziyaretçi yoğunluğunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Hafta sonları, ara tatil, yarıyıl ve bayram dönemlerinde yoğunluk yaşandığını belirten Bağcı, "Çevre illerden gelen kayakseverlere ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tesisimizi her gün canlı tuttular. Biz de misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak için gece pist düzenleme çalışmalarını sürdürdük, gün içinde ise pist güvenliğini sağlayarak sorunsuz bir sezon geçirmek için çaba gösterdik." dedi.

Bağcı, sezon başında koydukları ziyaretçi sayısına ulaştıklarını kaydederek, "Sezon başında 500 bin ziyaretçi hedefi koymuştuk ve bu hedefe ulaştık. Hava şartlarının değişmesiyle sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Yeni sezonda daha yoğun katılım bekliyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden tam not

Şanlıurfa'dan gelen ziyaretçilerden Kadir Arslan, 26 kişilik bir grupla geldiklerini belirterek, tesisin düzenli ve güvenli olduğunu, özellikle arama kurtarma ekiplerinin hazır bulunmasının kendilerine güven verdiğini söyledi.

Ziyaretçilerden Bekir Akkuş, arkadaş grubuyla Gaziantep'ten geldiklerini, ilk kayak deneyimlerini burada yaşadıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Nida Dönmez ise 16 kişilik bir grupla Kahramanmaraş'a geldiklerini, hayatında ilk kez kayak yaptığını ve deneyimi herkese tavsiye ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

