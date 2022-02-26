YEE'nin düzenlediği "Kültürlerarası Stratejik İletişim Uygulamalı Eğitim Programı" devam ediyor - Son Dakika
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YEE'nin düzenlediği "Kültürlerarası Stratejik İletişim Uygulamalı Eğitim Programı" devam ediyor

26.02.2022 14:04
YEE'nin düzenlediği "Kültürlerarası Stratejik İletişim Uygulamalı Eğitim Programı" devam ediyor

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE), Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile Bosna Hersek'in bağımsızlığını yeniden kazanmasının 30. yıl dönümüne özel düzenlediği eğitim programı ikinci haftasında devam ediyor.

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE), Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile Bosna Hersek'in bağımsızlığını yeniden kazanmasının 30. yıl dönümüne özel düzenlediği eğitim programı ikinci haftasında devam ediyor.

YEE İstanbul Eğitim Merkezinde düzenlenen ve toplamda üç hafta sürecek "Kültürlerarası Stratejik İletişim Uygulamalı Eğitim Programı"nın ikinci hafta açılış oturumuna YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç katıldı.

İlk oturumda Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Muzaffer Çilek, "Bosna Hersek Bir Fikirdir, Bosna Hersek Bir İdealdir", Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin de "Doğu Avrupa, Balkanlar ve Bosna Hersek" başlıklı konuşma yaptı.

Oturumun ardından program hakkında değerlendirmede bulunan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş, Türkiye ile Bosna Hersek arasında tarihten gelen dostluk ve akrabalık ilişkilerini her alanda daha da güçlendirmeye çalıştıklarını, iki ülke arasındaki ilişkilere, kültürel ve insani alanlarda daha çok muhteva kazandırılmasına büyük önem atfettiklerini söyledi.

"Bosna Hersek birlikte oluşturduğumuz medeniyetin bir parçasıdır"

Kültürlerin birbirlerinin tamamlayıcıları olduğuna değinen Prof. Dr. Ateş, "Yunus Emre Enstitüsü kurulduktan sonra ilk merkezimiz Saraybosna'da açıldı. Bu da Bosna Hersek'in Türkiye ve Yunus Emre Enstitüsü için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Bosna Hersek'i Türk kültür köklerinin yansıması olarak yani birlikte yaşadığımız ve oluşturduğumuz bir medeniyetin parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateş, aktif bir eylem türü olarak "barış"ı önemsediklerini vurgulayarak, Yunus Emre Enstitüsü olarak temel amaçlarının "selam" kültürünü dünyada yaygınlaştırmak olarak açıkladı.

Program, öğleden sonraki oturumda Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut'un "Stratejik İletişim: Ulusal Güvenlik Merkezli Yaklaşımda Analitik Çerçeve", İstanbul Bilgi Üniversitesinden Doç. Dr. Erkan Saka'nın "Dijital Baskı Grupları ve Kitlelerin Dijital Gücü", İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Murat Vural'ın "Kültürlerarası Dijital İletişim Süreçlerinde Mesaj Formülasyonu" ve İstinye Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Can Ünver'in "Yurtdışında Yaşayan Kitlelerin Sosyo-Kültürel İhtiyaçları ve Ana Vatandan Beklentileri" başlıklı konuşmalarıyla devam etti.

TRT World'den dijital gazetecilik atölyesi

Etkinlik kapsamında yarın TRT tarafından Dijital Gazetecilik Atölyesi düzenlenecek. Atölye kapsamında "Gazetecilik 101", "Saha Yapımcılığı", "Hikaye Anlatıcılığı" ve "Mobil Gazetecilik" konuları ele alınacak.

6 Mart'ta sona erecek programın ikinci aşamasının ise Saraybosna'da yapılması planlanıyor.

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Yunus Emre, İstanbul, Türkiye, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat YEE'nin düzenlediği 'Kültürlerarası Stratejik İletişim Uygulamalı Eğitim Programı' devam ediyor - Son Dakika


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