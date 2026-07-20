Yeniköy Şenliği coşkusu başladı

Darende'nin Yeniköy Mahallesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Yeniköy Yaz Şenliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Yöresel ikramlar, konuşmalar ve konserlerle renklenen şenlikte vatandaşlar gece boyunca halay çekerek coşkulu anlar yaşadı.

Şenlik, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeniköy Sosyal Tesisleri'nde verilen yöresel dongoş ikramıyla başladı. Ardından davul-zurna eşliğinde şenlik alanına geçen vatandaşlar eğlenceye katıldı.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Yeniköy'ün yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip kadim bir yerleşim yeri olduğunu hatırlatarak Aslantaşları'nın korunması için girişimde bulunduklarını söyledi. Bozkurt, "'Taş yerinde ağırdır' diyerek taşların yerinde kalmasını sağladık. İnşallah Malatya İl Müzesi ile birlikte çevre düzenlemesini tamamlayarak bu değeri bölgemizin hizmetine sunacağız" dedi.

Yeniköy'ün en önemli talebinin sulama suyu olduğunu belirten Bozkurt, Gökpınar-Balaban hattındaki sulama projesinin bakanlık düzeyinde takip edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bugün hemen çözülecek diyem ama sizler adına bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.

Yeniköy'ün birlik ve beraberliğiyle örnek bir mahalle olduğunu vurgulayan Başkan Bozkurt, kalan altyapı eksiklerinin bu yıl tamamlanacağını ve mahalleye kalıcı bir şenlik alanı kazandıracaklarını müjdeledi. Kanalizasyon başta olmak üzere birçok sorunun Büyükşehir Belediyesi ile çözüldüğünü de sözlerine ekledi.Yeniköy Derneği Başkanı İbrahim Kaykaç, organizasyona destek verenlere teşekkür ederek Başkan Bozkurt ile MİDİDER Başkanı Kenan Alçık'ın her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

MAKULDER Başkanı Osman Çalışkan da yeni tamamlanan 1. Kuluncak Kültür Festivali'ne değinerek ilk kez düzenlenen organizasyonların zorluğuna dikkat çekti ve Yeniköy Derneği yönetimini tebrik etti. Konuşmaların ardından sahneye ilk olarak Gergerli Hasan çıktı. Ardından Özlem Büyük seslendirdiği türkülerle geceye renk kattı. Vatandaşlar gece boyunca türkülere eşlik edip halay çekerek şenliği geç saatlere kadar sürdü. - MALATYA