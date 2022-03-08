'Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi'nin tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
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'Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi'nin tanıtım toplantısı yapıldı

08.03.2022 09:03

'Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi'nin tanıtım toplantısı yapıldı Sultangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadınlar için özel bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu.

'Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi'nin tanıtım toplantısı yapıldı

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadınlar için özel bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu. Kadınlara el sanatları ve girişimcilik alanlarında büyük kazanımlar sağlayacak 'Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi' düzenlenen programla tanıtıldı.

Sultangazi Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara el sanatları ve girişimcilik alanlarında büyük kazanımlar sağlayacak 'Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi' düzenlenen programla tanıtıldı. Programa, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Mühür Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Derneği Başkanı Musa Kaynar, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce, Sultangazi İlçe Halk Eğitim Müdürü Hidayet Aydın ve birçok kadın katıldı. Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında bulunan ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği proje, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi ve Mühür Kültür Sanat, Spor ve Eğitim Derneği'nin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Akademiye katılan kadınlar, kültür mirası niteliğindeki el sanatlarının icrasını uzman eğitmenlerden öğrenecek. Akademi, kadınlara öğrendiklerini girişimcilik alanında uygulama konusunda da kapsamlı eğitimler verecek. E-ticaretten psikolojiye, ürün fotoğrafçılığından diksiyona kadar, modern çağın şartlarında başarılı bir girişimci olabilmek için gereken tüm beceriler, akademi kapsamında kadınlara kazandırılacak. Tüm eğitimler, Sultangazi Belediyesi'nin kadınlara armağan ettiği SU-MEKAN'da (Sultangazi Kadın Kültür, Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi) gerçekleşecek.

"Kadın sadece hayatın bir alanında kalmamalı üreten kadın da olmalı"

Kadınların kendini değerli hissedebileceği çeşitli mesleklere ve çeşitli eğitimlere ulaşabilmelerinin önemine dikkat çeken Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun şöyle konuştu: "Çok güzel bir mekan oldu. Su Mekan adıyla da kendini tescillemiş oldu. Kadının hayatımızda önemini hepimiz biliyoruz. Tekrar tekrar söyleyebiliriz elbette ancak kadının mutlu ve huzurlu olduğu bir toplumda başta ailede huzur var demektir. Ailede huzur olduğu bir toplumda da ona göre katman katman mutluluklar yukarı doğru sirayet edecektir. Meslek atölyeleriyle meslek edindirme kurslarımızla ki bu bizim için oldukça önemli kadın sadece hayatın bir alanında kalmamalı üreten kadın da olmalı mottosuyla hareket ediyoruz. Yani kendi kendine yetebilecek veya kendini değerli hissedebilecek çeşitli meslekleri ve çeşitli eğitimleri de muhakkak ulaşmalı. Su Mekan, bugün burada sizlerle birlikte olduğumuz bu programda yani yenilikçi kadınlarla geleneksel sanatları bir araya getirdiğimiz bu güzel programın ana figürü ve inşallah kadın, bu programla birlikte kendisini daha değerli hissedecek."

'Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi'nin tanıtım toplantısı yapıldı
'Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi'nin tanıtım toplantısı yapıldı
'Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi'nin tanıtım toplantısı yapıldı

YORUMLAR
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İstanbul Valiliği, belirlenen alanlar dışında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılacak etkinliklere izin vermedi İstanbul Valiliği, belirlenen alanlar dışında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılacak etkinliklere izin vermedi Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi'nin tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika


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