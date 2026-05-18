500 öğrencinin resimleri Yesemek Açık Hava Müzesi\'nde

18.05.2026 18:47
Yesemek Açık Hava Müzesi'nde düzenlenen "Yesemek 2. Resim Festivali" sanatseverlere kapılarını açtı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi müzede gerçekleştirilen festivalde, 13 okuldan 500 öğrencinin hazırladığı karakalem, yağlı boya ve pastel çalışmalardan oluşan eserler sergilendi. "500 resim 500 heykel ile buluşuyor" sloganıyla düzenlenen festivalde öğrencilerin yaptığı resimler, tarihi eserlerle aynı atmosferde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Tarih ve sanatın buluştuğu etkinlikte öğrencilerin çalışmaları büyük ilgi gördü.

"Bugün çok özel bir mekandayız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, "Bugün çok özel bir mekandayız. Tarihin medeniyete ev sahipliği yaptığı dünyanın en büyük açık hava müzesindeyiz. Çok özel bir alandayız. İslahiye sadece bereketli topraklarıyla, insanlarıyla, biberiyle, üzümüyle değil, aslında tarihiyle, kültürüyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış çok özel bir ilçemiz. O yüzden bizim de kıymetini bilmemiz lazım. Bu projeleri, bu programları çok anlamlı buluyorum. Çünkü gençlerimize hem tarihi gösteriyoruz hem de gelecek nesillere ufuk açıyoruz" dedi.

"Yesemek 500 sanat eseriyle buluşuyor"

Düzenlenen resim festivalinin yıllarca devam edeceğini aktaran İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, "Çok güzel bir günde, çok güzel bir mekanda, güzel insanlarla beraberiz. Yesemek çok değerli ve önemli bir yer. UNESCO miras listesinde. Yakın zamanda kaybettiğimiz değerli tarihçilerden olan İlber Ortaylı burayı saatlerce anlatıyor 'dünyanın sanat atölyesi' diye. Bugünün de bir anlamı var, tarihin bize emanet ettiği bu alan 500 tarihi eseri muhafaza ediyor. Bugün de ikincisi düzenlenen resim festivalimizde 500 sanat eseriyle buluşuyor. Çok güzel ve anlamlı bir program. İnşallah yıllarca devam edecek. Emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü ve değerli kurum müdürlerimize, İstahiye'mizin pırlanta öğretmenlerine ve çok güzel öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ile kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
