Yeşil Kampüs Festivali Niğde\'de

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde "Yeşil Kampüs Festivali" gerçekleştirildi.
Üniversitenin merkez yerleşkesindeki Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen festivalde, öğrencilere yönelik çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Meydanda kurulan stantlarda çevre dostu uygulamalar tanıtıldı, canlı performanslar ve yarışmalar gerçekleştirildi.
Katılımcılara çeşitli hediyeler verilen etkinliğe, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.
