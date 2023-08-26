Yeşilçam'ın emektar ismi Ahmet Cengiz hayatını kaybetti

100'den fazla filmde rol alan Yeşilçam Sanatçısı Ahmet Cengiz 70 yaşında hayatını kaybetti. Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğan Cengiz, birçok Yeşilçam filminde rol aldı. Dün rahatsızlanan Cengiz hastanede hayatını kaybetti. Cenaze törenine oyuncunun yakınları ve sevenleri katıldı.

BURNU KIRILINCA SEKTÖRÜ BIRAKMIŞTI

Bir filmin kavga sahnesinde burnu kırılan Cengiz, sinema sektörünü bırakmıştı. Dün rahatsızlanan Ahmet Cengiz hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Cengiz kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine oyuncunun yakınları ve sevenleri katıldı.