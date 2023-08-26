Yeşilçam'ın emektar ismi Ahmet Cengiz hayatını kaybetti - Son Dakika

Yeşilçam'ın emektar ismi Ahmet Cengiz hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 26.08.2023 11:15

100'den fazla filmde rol alan Yeşilçam Sanatçısı Ahmet Cengiz 70 yaşında hayatını kaybetti. Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğan Cengiz, birçok Yeşilçam filminde rol aldı. Dün rahatsızlanan Cengiz hastanede hayatını kaybetti. Cenaze törenine oyuncunun yakınları ve sevenleri katıldı.

100'den fazla filmde rol alan Yeşilçam Sanatçısı Ahmet Cengiz 70 yaşında hayatını kaybetti. Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğan Cengiz, birçok Yeşilçam filminde rol aldı. Dün rahatsızlanan Cengiz hastanede hayatını kaybetti. Cenaze törenine oyuncunun yakınları ve sevenleri katıldı.

BURNU KIRILINCA SEKTÖRÜ BIRAKMIŞTI

Bir filmin kavga sahnesinde burnu kırılan Cengiz, sinema sektörünü bırakmıştı. Dün rahatsızlanan Ahmet Cengiz hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Cengiz kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine oyuncunun yakınları ve sevenleri katıldı.

Yeşilçam'ın emektar ismi Ahmet Cengiz hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Ahmet Cengiz hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Ahmet Cengiz hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Ahmet Cengiz hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yeşilçam'ın emektar ismi Ahmet Cengiz hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşilçam'ın emektar ismi Ahmet Cengiz hayatını kaybetti - Son Dakika
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