Yetiştirme Yurdundan Spor Okuluna: Kimsesiz Çocuklara Gönüllü Spor Eğitimi

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Konya'da annesinin vefatının ardından yetiştirme yurtlarında büyüyen Abdülbaki Şen, açtığı spor okunda kimsesiz çocuklara gönüllü spor eğitimi veriyor.

Şen, Seydişehir ilçesinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. 1968'de annesi vefat eden Şen, ailesinin maddi imkanları kısıtlı olduğu için 5 yaşındayken ağabeyi ile Konya'daki yetiştirme yurduna yerleştirildi.

Yurttan çıktıktan sonra çeşitli işlerde çalışan Şen, emekliliğinin ardından spor faaliyetlerine yöneldi. Spor salonu açan Şen, devletin yetiştirme yurtlarına vefa borcunu ödeyebilmek için kimsesiz çocukların eğitim almasını sağlıyor.

Tekvando, kick boks, muaythai ve boks eğitimleri veriliyor

Yaklaşık 12 yıldır kendini yetim çocukların sporla gelişimine adayan 61 yaşındaki Şen, AA muhabirine, yetiştirme yurdundaki çocuklara elinden geldiği kadar faydalı olmaya çalıştığını söyledi.

Spor salonunda çocuklara antrenörler eşliğinde tekvando, kick boks, muaythai ve boks gibi spor dallarını öğretmeye çalıştıklarını ifade eden Şen, "Ailesinden ayrı, yetiştirme yurtlarına verilmiş çocuklara, açtığımız spor salonuyla destek olmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 12 senedir Baki Şen Spor Kulübü çatısı altında bu çocuklarımıza gönüllü hizmet veriyoruz." dedi.

Şen, çocukları görünce anılarının gözünde canlandığını ve çok duygulandığını anlattı. Elinden geldiğince ve gücü yettiğince çocuklara destek olacağını dile getiren Şen, "Eğitimleri bazen 10, bazen 15 çocukla yapıyoruz. Bu çocukların devlete ve millete faydalı bireyler olarak yetişmesine az da olsa bir katkımız olsun istiyoruz." diye konuştu.

"Bu çocuklar bizim geleceğimiz"

Spor salonu var oldukça çocuklara eğitim vermeye devam edeceğini vurgulayan Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Spor salonlarında bu çocuklara ve daha fazla çocuğa gönüllü eğitim vermek istiyoruz. Bunun için Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile belediyelerimizden de destek olursa çok seviniriz. Çocukların her şeyini biz temin edeceğiz. Eğer ücret talep eden antrenör olursa bunu da ben karşılayacağım. Bu çocuklar bizim geleceğimiz."