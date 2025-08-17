Yığılca'da İmamdan Çocuklara Çevre Bilinci

Düzce'nin Yığılca ilçesinde görevli imam Ramazan Çakar, yaz Kur'an kursunda dini bilgileri öğrettiği öğrencilerine düzenlediği saha etkinlikleriyle de çevre bilincini aşılıyor.

Gökçeağaç Köyü Şaban Mahallesi Camisi İmam Hatibi 29 yaşındaki Ramazan Çakar, Kur'an kursu öğreticisi eşi Ahsen Çakar'la, yaz Kur'an kursunda 5 ila 15 yaşı arasındaki 25 öğrenciye camide eğlenceli eğitim içerikleriyle temel dini bilgileri öğretiyor.

Bunun yanı sıra çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerine köyde çevre temizliği yaptıran Çakar, çevre bilinci aşılayıp, orman yangınlarının önlenmesinde de çevre temizliğinin önemini anlatıyor.

Saha çalışmalarını sadece köyde sınırlandırmayan Çakar, küresel ısınma ve iklim değişikliğini yerinde anlatmak için öğrencilerine, susuzluktan kuruma noktasına gelen Hasanlar Barajı'ndaki çatlamış toprak üzerinde ders yapıyor.

İmam hatip Çakar, sahada yaptığı derslerle, iklim değişikliği ve kuraklığın doğa üzerindeki etkileri, yeşili korumanın ve suyu bilinçli tüketmenin önemini gerçek ortamda çocuklara aktarıyor.

"Yaz kurslarında sadece Kur'an-ı Kerim öğrenilir algısı burada kırılmış"

Yığılca İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi, AA muhabirine, Ramazan hocanın çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmenin yanında camiyi sevdirdiğini ve bu yönüyle kendilerinin ve çevrenin takdirini kazandığını söyledi.???????

Çocukların toplumun yarınları ve geleceği olduğunu vurgulayan Arvasi, "Çocuklarımıza bu yaşlarda ne aşılayabilirsek, ne öğretebilirsek geleceğe daha emin adımlarla yürürüz. Kur'an kursu denildiğinde kafada sürekli bir kalıp vardır. Çocuklar yaz ayında camiye gelir, Kur'an-ı Kerim öğrenir eve gider. Bu kalıp burada böyle değil." dedi.

Ramazan Çakar'ın eşiyle yaz Kur'an kurslarında farkındalık eğitimleriyle gönüllere dokunduğunu dile getiren Arvasi, şöyle devam etti:

"Yaz kurslarında sadece Kur'an-ı Kerim öğrenilir algısı burada kırılmış. Burada hayatın her alanında lazım olan bilgiler çocuklarımıza sunuluyor. Mesela ülkemizde bir kuraklık sorunu var ve gerçekten geleceğimiz adına endişe duyulan vaziyette. Yaşadığımız bölge Batı Karadeniz'de de son yıllarda görülmeye başlandı. İlçemizde de kuraklığa, iklim değişikliğine bağlı sorunlar yaşanıyor. Hocamız aynı zamanda buna dikkati çekiyor. Hasanlar Barajı'nda su seviyesi çok düşük hale geldi ve çocuklarımızın bundan haberdar olmasını sağlıyor, bunun sebeplerini onlara öğretiyor. Yani Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin yanında hayatın her alanında kendilerine lazım olacak bilgiler veriliyor. Hocamız eşiyle beraber burada çok fedakarlık yapıyor. Çocuklar buraya geldiğinde kendilerine cennetin bir köşesine gelmiş gibi hissediyor."

"Çocuklarımıza yaşayarak öğretmeyi hedefledik"

İmam Ramazan Çakar da yaz Kur'an kurslarını, sadece temel dini bilgilerle sınırlı kalmayarak farkındalık eğitimleriyle sürdürdüklerini belirtti.

Son dönemlerde yaşanan orman yangınları ve kuraklığa dikkati çektiklerini anlatan Çakar, "Çocuklara suyun ne kadar önemli olduğunu, suyun bizim için hayat anlamı taşıdığını, sadece biz insanlar değil bütün canlıların da ihtiyacı olduğunu ve gelecek nesillerin en büyük ihtiyacının temiz su kaynakları olduğunu öğretmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Çocuklara iklim değişikliği ve sonuçlarının ne olduğunu göstermek için derslerinin birçoğunu sahada yaptığını belirten Çakar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burası baraj ve önceden su seviyesi kenarlardan görünmekteydi. Kuraklıktan dolayı su seviyesinin düştüğünü ve toprağın çatladığını çocuklara gösteriyorum. Kuraklığın bitki örtüsüne verdiği zararları ve hayvanların bile sıkıntı çektiğini bizzat kendileri görmüş oluyorlar. Üzülüyorlar ve yaşayarak öğreniyorlar. Üzülmekle, artık suyun önemini ve israf edilmemesi gerektiğini anlıyorlar. Çocuklarla derste, temizlikte, hediyeleşmede her şeyimizi birlikte yapıyoruz. Çocuklarımıza yaşayarak öğretmeyi hedefledik."