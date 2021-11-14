Yılançatı Kanyonunda sonbahar güzelliği - Son Dakika

Yılançatı Kanyonunda sonbahar güzelliği

- Yılançatı Kanyonunda sonbahar güzelliği Düzce'nin Yığılca ilçesinde Yedigöller ile komşu olan Yılançatı Kanyonunda sonbaharın güzelliği yaşanıyor.

- Yılançatı Kanyonunda sonbahar güzelliği DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde Yedigöller ile komşu olan Yılançatı Kanyonunda sonbaharın güzelliği yaşanıyor. 10 şelale ve 11 göledi bulunan kanyon, turkuaz renkli çayı ve rengarenk bitki örtüsüyle doğa severleri bekliyor. Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan Yılançatı Kanyon'unda sonbaharın gelişiyle görsel şölen yaşanıyor. Düzce'ye 55 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon, içinde 10 şelale, 11 gölet, ormanlık alan, göknar, kayın, karaçam ve meşe ağaçları barındırıyor. Binlerce vatandaşın uğrak noktası olan Yılançatı Kanyonu, zengin bitki ve ağaç türlerinin sararan yaprakları, kayalardan çıkan soğuk pınarları ve irili ufaklı şelaleleriyle sonbaharın güzelliklerini gözler önüne seriyor. Yedigöller yolu üzerindeki kanyonda doğa yürüyüşü, foto safari, günübirlik piknik, olta balıkçılığı, kanyon tırmanışı ve bisiklet gezisi aktiviteleri de yapılabiliyor.

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