Yıldız Holding, Ramazan'ı Sanatla Karşılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yıldız Holding, Ramazan'ı Sanatla Karşılıyor

Yıldız Holding, Ramazan'da geleneksel sanat sergileriyle ziyaretçilerini bekliyor.

06.03.2025 00:17
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Yıldız Holding Ramazan'ı geleneksel sergileriyle karşılıyor

İSTANBUL - Yıldız Holding, Ramazan ayını Türk-İslam sanatının en güzel örnekleriyle karşılama geleneğini sürdürüyor. Birbirinden kıymetli hat, tezhip, minyatür ve çini örneklerinden oluşan "Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar" sergisi, kültürümüze ait ögeleri farklı temalarla el yapımı kalemlere taşıyan "Kadim Köklerin İzinde" Sergisi ve 10 ciltlik "İstanbul Mushafı" Eseri, Yıldız Holding'in Çamlıca Kampüsü'nde 6 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar" Sergisi

Hattat E. Esra Göncüoğlu, çini sanatçısı Gülmisal Gölebatmaz Eslek, müzehhibe Tuba Asiltürk İlhan ve minyatür sanatçısı Zehra Akdeniz'in, geleneksel sanatlara özgün yorumlarını katarak hazırladıkları 40'ı aşkın eserin yer aldığı "Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar" sergisinde dört kadın sanatçının kendi branşlarında bu sergiye özel olarak birlikte hazırladıkları kolektif bir eser de bulunuyor.

"Kadim Köklerin İzinde" Sergisi

Sergide, kültürümüze ait ögeleri kaleme işleyen tasarımcı Emre Toğlukdemir koleksiyonuna ait her biri kendine özgü bir hikayeye sahip 36 adet el yapımı kalem, 6 farklı temada sunuluyor. İnce bir işçilikle üretilen bu özel tasarım kalemlerde, altın, gümüş, değerli taşlar, mamut çenesi, balina kemiği fosilleri ve firuze taşı gibi nadir ve özel malzemeler kullanılıyor. "Kadim Köklerin İzinde- Kültürümüzün köklerine derin bir saygı ile" sergisinde, kalemlerin yanı sıra, antika mürekkep şişeleri, esans şişeleri, özel yapım tespihler, mücevherler ve özel yapım defterler de yer alıyor.

"İstanbul Mushafı" Eseri

Hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından sekiz yıllık bir çalışmayla 10 cilt halinde hazırlanan İstanbul Mushafı, 15 asrın birikimini ortaya koyuyor. İslam sanat tarihindeki üsluplardan ilhamla bezenen ve 11 farklı hat çeşidi kullanılarak yazılan İstanbul Mushafı, Asr-ı Saadetten günümüze kadar bütün İslam coğrafyasını kapsayan bir bakışla estetik zenginliği sunuyor. Orijinal el yapımı aharlı kağıtlara özel bir teknikle baskısı yapılan bu kıymetli eser de Yıldız Holding'in Çamlıca kampüsünde ziyaretçilerini bekliyor.

Mehmet Tütüncü: "Göz nuru eserleri toplumla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü: "'Mutlu Et Mutlu Ol' anlayışımızdan hareketle Çamlıca Kampüsümüzde yıl boyunca pek çok sergiye ev sahipliği yapıyor, sanatı toplumla buluşturma gayemizle koleksiyonumuzdaki eserleri Anadolu'nun farklı şehirlerindeki sanatseverlerimizin beğenisine sunuyoruz. Her sene Ramazan ayını, bu mübarek ayın manevi iklimini hep birlikte paylaşmak amacıyla düzenlediğimiz geleneksel sergilerimizle karşılıyoruz. Bu yıl da birbirinden kıymetli, göz nuru sanat eserlerini toplumumuzla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Kıymetli sanatçılarımıza ve eserlerini paylaşan koleksiyonerlerimize teşekkür ediyor; tüm sanatseverleri bu özel sergileri görmeleri için Yıldız Holding Sergi Salonu'na davet ediyoruz" dedi.

Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu, "Yıldız Holding olarak her yıl geleneksel Ramazan sergilerine ev sahipligˆi yapıyoruz. Bu sene de geleneksel gelenekten gelecegˆe sergimizde toplam 48 eser yer alıyor. Biz ayrıca bu sergi o"zelinde birlikte bir eser hazırladık, eseri yıldız formunda tasarladık. Yıldız Holding olması hasebiyle Yıldız Holding'de bir sergi yapmamız dolayısıyla eseri yıldızdan tasarladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yıldız Holding, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yıldız Holding, Ramazan'ı Sanatla Karşılıyor - Son Dakika

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