 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yıldız sarayı giriş ücreti ne kadar? Yıldız Sarayı hangi günlerde açık? - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldız sarayı giriş ücreti ne kadar? Yıldız Sarayı hangi günlerde açık?

Yıldız Sarayı, İstanbul'un tarihî ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için muazzam bir destinasyondur. Bu saray, Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını ve tarihî dokusunu yansıtan bir hazine olarak ziyaretçilerini bekliyor.

Yıldız sarayı giriş ücreti ne kadar? Yıldız Sarayı hangi günlerde açık?
06.12.2023 - 15:29,  Güncelleme: 15:36
Abone Ol

Yıldız Sarayı, İstanbul'un tarihi atmosferinde kendine özgü bir konuma sahip olan görkemli bir saraydır. İstanbul Boğazı'nın kuzey kıyısında, Beşiktaş ilçesinin Yıldız Parkı içinde yer alır. Boğaziçi manzarasına hakim bu saray, Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan tarihî bir mirastır.

YILDIZ SARAYI HANGİ GÜNLERDE AÇIK?

Yıldız Sarayı Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü ziyarete açıktır.

YILDIZ SARAYI NE ZAMAN YAPILDI?

Yıldız Sarayı, 19. yüzyılın ikinci yarısında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Saray, birçok Osmanlı padişahının yaşam alanı olmuş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine tanıklık etmiştir. Yıldız Sarayı, mimarisi ve süslemeleriyle dikkat çekerken, sarayın tarihi, kültürel ve sanatsal önemi büyük bir zenginliğe işaret eder.

YILDIZ SARAYI BÖLÜMLERİ

Yıldız Sarayı, büyüleyici bahçeleri ve tarihi bölümleri ile ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar. Hünkar Kasrı, Çadır Köşkü ve Malta Köşkü gibi sarayın öne çıkan bölümleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine ait zengin kültür ve sanat izlerini taşır.

YORUMLAR
1000

Turizm, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yıldız sarayı giriş ücreti ne kadar? Yıldız Sarayı hangi günlerde açık? - Son Dakika


16:49
İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti
16:43
Davutoğlu asgari ücret zammı önerisini açıkladı: En az 17 bin TL olmalı Davutoğlu asgari ücret zammı önerisini açıkladı: En az 17 bin TL olmalı
16:09
Galatasaray Divan Kurulu'nda şok talep: Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın üyeliği askıya alınsın Galatasaray Divan Kurulu'nda şok talep: Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın üyeliği askıya alınsın
16:07
Mal varlığına el konulan Neslim Güngen konuştu: Alnımız açık Mal varlığına el konulan Neslim Güngen konuştu: Alnımız açık
16:01
İngiltere'den 46 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı! Aralarında Türk şirket de var İngiltere'den 46 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı! Aralarında Türk şirket de var
15:56
Kabine toplantısı, Beştepe'de başladı! Masada milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu var Kabine toplantısı, Beştepe'de başladı! Masada milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu var
15:38
Kate Middleton altın elbisesi ve tacıyla göz kamaştırdı Kate Middleton altın elbisesi ve tacıyla göz kamaştırdı
15:31
Komedyen Gözde Karakaya'dan özel hayat itirafı: Milf oldum, 2000'li çocuk beni evine çağırdı Komedyen Gözde Karakaya'dan özel hayat itirafı: Milf oldum, 2000'li çocuk beni evine çağırdı

Son Dakika
16:49 İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti
16:43 Davutoğlu asgari ücret zammı önerisini açıkladı: En az 17 bin TL olmalı
16:09 Galatasaray Divan Kurulu'nda şok talep: Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın üyeliği askıya alınsın
16:07 Mal varlığına el konulan Neslim Güngen konuştu: Alnımız açık
16:01 İngiltere'den 46 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı! Aralarında Türk şirket de var
15:56 Kabine toplantısı, Beştepe'de başladı! Masada milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu var
15:38 Kate Middleton altın elbisesi ve tacıyla göz kamaştırdı
15:31 Komedyen Gözde Karakaya'dan özel hayat itirafı: Milf oldum, 2000'li çocuk beni evine çağırdı
15:17 İsrail ordusu, Hamas'a ait tünellere deniz suyu pompalıyor
15:09 Ek süre isteyip ifade vermedi! Ogün Samast, 16 yaş büyük eşiyle adliyeden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2023 17:10:47. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldız sarayı giriş ücreti ne kadar? Yıldız Sarayı hangi günlerde açık? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement