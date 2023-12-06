Yıldız sarayı giriş ücreti ne kadar? Yıldız Sarayı hangi günlerde açık?

Yıldız Sarayı, İstanbul'un tarihi atmosferinde kendine özgü bir konuma sahip olan görkemli bir saraydır. İstanbul Boğazı'nın kuzey kıyısında, Beşiktaş ilçesinin Yıldız Parkı içinde yer alır. Boğaziçi manzarasına hakim bu saray, Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan tarihî bir mirastır.

YILDIZ SARAYI HANGİ GÜNLERDE AÇIK?

Yıldız Sarayı Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü ziyarete açıktır.

YILDIZ SARAYI NE ZAMAN YAPILDI?

Yıldız Sarayı, 19. yüzyılın ikinci yarısında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Saray, birçok Osmanlı padişahının yaşam alanı olmuş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine tanıklık etmiştir. Yıldız Sarayı, mimarisi ve süslemeleriyle dikkat çekerken, sarayın tarihi, kültürel ve sanatsal önemi büyük bir zenginliğe işaret eder.

YILDIZ SARAYI BÖLÜMLERİ

Yıldız Sarayı, büyüleyici bahçeleri ve tarihi bölümleri ile ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar. Hünkar Kasrı, Çadır Köşkü ve Malta Köşkü gibi sarayın öne çıkan bölümleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine ait zengin kültür ve sanat izlerini taşır.