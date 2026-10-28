Yılmaz’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Yılmaz’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Yılmaz’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet’in kuruluşunda emeği bulunan tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği bulunan tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberliğinin, özgür yaşama kararlılığının en güçlü simgesi olduğunu ifade etti. Cumhuriyet'in 103 yıllık köklü geçmişinin, milletin en zor şartlarda dahi bağımsızlığından vazgeçmediğinin ve geleceğine sahip çıktığının en açık göstergesi olduğunu belirten Yılmaz, bu büyük mirası korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

"Cumhuriyet, Atatürk'ün bıraktığı en büyük mirastır"

Cumhuriyet'in ilanının, Türk milletinin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen bağımsızlık mücadelesinin büyük fedakarlıklar ve eşsiz bir kararlılıkla zafere ulaştığını ifade etti. 29 Ekim 1923'ün yalnızca bir yönetim biçiminin ilan edildiği tarih olmadığını vurgulayan Yılmaz, bu tarihin aynı zamanda milletin kendi geleceğini belirleme iradesini bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Başkan Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve mutlulukla kutluyoruz. Bundan 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin ortaya koyduğu bağımsızlık iradesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Cumhuriyet; yokluklar içerisinde verilen bir mücadelenin, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, özgür yaşama kararlılığının eseridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, milletimizin hiçbir şart altında bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Bu büyük mücadele sonucunda kurulan Cumhuriyetimiz, bizlere bırakılmış en kıymetli emanetlerden biridir. Bizlere düşen görev, bu emaneti aynı inanç ve kararlılıkla korumak, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onların bizlere bıraktığı bu büyük mirasa sahip çıkmak, geçmişimize duyduğumuz vefanın yanında geleceğimize karşı da en önemli sorumluluğumuzdur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkCumhuriyet BayramıKültür SanatUmut YılmazŞehitkamilSon Dakika

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SON DAKİKA: Yılmaz’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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