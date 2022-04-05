"Yoğurtçunun Oyun Havaları" albümü, Grammy'den ödülle döndü - Son Dakika
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"Yoğurtçunun Oyun Havaları" albümü, Grammy'den ödülle döndü

05.04.2022 14:20

Besteci Erberk Eryılmaz'ın eserlerinden oluşan "Dances of The Yogurt Maker" (Yoğurtçunun Oyun Havaları) isimli albümün yapımcısı Judith Sherman, 64. Grammy Ödülleri'nde "Yılın Yapımcısı" ödülünün sahibi oldu.

Besteci Erberk Eryılmaz'ın eserlerinden oluşan "Dances of The Yogurt Maker" (Yoğurtçunun Oyun Havaları) isimli albümün yapımcısı Judith Sherman, 64. Grammy Ödülleri'nde "Yılın Yapımcısı" ödülünün sahibi oldu.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Besteci Erberk Eryılmaz, AA muhabirine, ödülden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eryılmaz, "Yaptığımız içimize kapanık bir iş aslında. Bunların uzaklara gidiyor olması tabii çok mutlu etti." dedi.

Albümdeki eserleri geleneksel Türk müziğinden ilham alarak hazırladıklarını belirten Eryılmaz, "Geleneksel müziğimizdeki tınıları yirmi birinci yüzyıla aktarmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Eryılmaz, ödül töreninin ardından yapımcı Sherman ile albümde beraber çalıştığı Carpe Diem yaylı dörtlüsünü tebrik ettiğini ve teşekkürlerini ilettiğini söyledi.

Tahta kaşık, davul ve darbuka gibi Türk çalgıları kullanıldı

"Yoğurtçunun Oyun Havaları" albümü, Eryılmaz'ın, Silifke başta olmak üzere Trakya, Ege ve Antakya yörelerinin halk müziğinden ilham alarak hazırladığı, tahta kaşık, davul ve darbuka gibi Türk çalgılarını kullandığı ezgilerden oluşuyor.

Eryılmaz, Carpe Diem yaylı dörtlüsüyle geçen yıl Amerika'da çıkarttığı ve 6 eserin yer aldığı albümde kendisi de piyano, tahta kaşık, davul ve darbukayla yaylı dörtlüye eşlik ediyor.

Yoğurtçunun Oyun Havaları albümü, Grammy'den ödülle döndü
Yoğurtçunun Oyun Havaları albümü, Grammy'den ödülle döndü
Yoğurtçunun Oyun Havaları albümü, Grammy'den ödülle döndü

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Grammy Ödülleri, oyunlar, Ankara, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Yoğurtçunun Oyun Havaları' albümü, Grammy'den ödülle döndü - Son Dakika


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