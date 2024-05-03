Yönetmen Zeki Demirkubuz, GAÜN Medya ve İletişim Topluluğu etkinliğinde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yönetmen Zeki Demirkubuz, GAÜN Medya ve İletişim Topluluğu etkinliğinde öğrencilerle buluştu

Yönetmen Zeki Demirkubuz, GAÜN Medya ve İletişim Topluluğu etkinliğinde öğrencilerle buluştu

Zeki Demirkubuz, Gaziantep Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Sinema serüvenini ve meslek anlayışını paylaşan Demirkubuz, sansür kaygısı yaşamadan filmlerini yazdığını belirtti. Ayrıca, iki yeni film projesi olduğunu da açıkladı.

03.05.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
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Yönetmen Zeki Demirkubuz, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Medya ve İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencileriyle bir araya geldi.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleşen söyleşide konuşan Zeki Demirkubuz, sinema serüvenini ve meslek anlayışını öğrencilerle paylaştı.

Hayat, Yeraltı, Masumiyet, Üçüncü Sayfa, Kader gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Demirkubuz, senaryoları kendisine ait olan filmleri yazarken sansür kaygısı yaşamadığını belirtti.

Demirkubuz, iki yeni film projesinin olduğunu anlatarak, "İki tane projem var. Birisi Yeraltı 2, bir tanesi de yine yer altından çıkan bir kara komedi. Şimdi çekilecek film çok komik oldu. Yer altında düşünüp yapamamanın, düştükçe düşmenin hikayesi. Bu ülkenin öteki hikayelerinden biri." dedi.

Söyleşi, Zeki Demirkubuz'un öğrencilerden gelen soruları yanıtlamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yönetmen Zeki Demirkubuz, GAÜN Medya ve İletişim Topluluğu etkinliğinde öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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