Yönetmen Zeki Demirkubuz, GAÜN Medya ve İletişim Topluluğu etkinliğinde öğrencilerle buluştu

Kültür Sanat

Yönetmen Zeki Demirkubuz, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Medya ve İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencileriyle bir araya geldi.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleşen söyleşide konuşan Zeki Demirkubuz, sinema serüvenini ve meslek anlayışını öğrencilerle paylaştı.

Hayat, Yeraltı, Masumiyet, Üçüncü Sayfa, Kader gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Demirkubuz, senaryoları kendisine ait olan filmleri yazarken sansür kaygısı yaşamadığını belirtti.

Demirkubuz, iki yeni film projesinin olduğunu anlatarak, "İki tane projem var. Birisi Yeraltı 2, bir tanesi de yine yer altından çıkan bir kara komedi. Şimdi çekilecek film çok komik oldu. Yer altında düşünüp yapamamanın, düştükçe düşmenin hikayesi. Bu ülkenin öteki hikayelerinden biri." dedi.

Söyleşi, Zeki Demirkubuz'un öğrencilerden gelen soruları yanıtlamasıyla sona erdi.