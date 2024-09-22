Yöreler Renkler Festivali, Karadeniz Gecesi ile Coşkulu Bir Şekilde Devam Ediyor

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Yöreler Renkler Festivali, Karadeniz Gecesi ile devam etti

Festivalde Karadeniz gecesi

ANTALYA - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin memleket özlemi çekenleri ve doğduğu yer kadar doyduğu yerin de kıymetini bilenleri bir araya getirdiği 8. Yöreler Renkler Festivali, Karadeniz Gecesiyle devam etti.

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda devam eden festivalde Antalya'da yaşayan Karadenizlileri buluşturan gece Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle başladı. Orhan Çavuş'un 'Horon Zamanı' konseriyle devam etti. Geceye eşi Ümran Uysal ile katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Karadeniz Bölgesi'ni temsil eden derneklere plaketlerini takdim etti. Karadeniz Gecesi'nde festivale katılan vatandaşlara hitap eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Bizim bu saadetimiz, mutluluğumuz, yan yana, can cana, komşu komşuya Muratpaşa'da kurduğumuz bu kardeşlik kültürü, bu dayanışma, bu birliktelik kültürü bütün Türkiye'ye bütün dünyaya örnek olsun" diye konuştu. Ayşenur Kolivar konseriyle devam eden etkinlikte kent meydanında horonlar gece boyu devam etti. Başkan Uysal da vatandaşların horonuna katıldı.