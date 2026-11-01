Yozgat Aydıncık\'taki Şebek Geçidi\'nde sonbahar renkleri dronla görüntülendi

Yozgat Aydıncık'taki Şebek Geçidi'nde sonbahar renkleri dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Şebek Geçidi, sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü. Yaklaşık 1550 rakımlı geçitte renk değiştiren ağaçların oluşturduğu manzara dronla görüntülendi ve doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına güzel kareler sundu.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Şebek Geçidi, sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
Yaklaşık 1550 rakımlı geçitte, mevsimin etkisiyle renk değiştiren ağaçların oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
Sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel kareler sundu.
Kaynak: AA
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