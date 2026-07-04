Başkan Arslan, çocuklar için şarkılar söyledi

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, tedavi gören çocuklar yararına düzenlenen etkinlikte Türk müziğinin unutulmaz eserlerini çocuklar için seslendirdi.

Yozgat Büyük Sinema Salonu'nda çocukların tedavi süreçlerine dikkat çekmek için düzenlenen konsere Yozgat halkı yoğun ilgi gösterdi. Salonu dolduran sanatseverler, hem anlamlı bir amaca katkıda bulundu hem de müzik dolu bir gece yaşadı. Gecede mikrofon başına geçen Belediye Başkanı Kazım Arslan; 'Sevda Yüklü Kervanlar', 'Sevemedim Karagözlüm', 'Kara Kaş Gözlerin Elmas', 'Kahverengi Gözlerin', 'Sinemde Bir Tutuşmuş Yanmış', 'Batan Gün Kana Benziyor', 'Zeynep Bu Güzellik' gibi Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvarı başarıyla yorumladı.

"Çocuklarımız için her türlü riske girmeye değer"

Başkan Arslan, konserin amacına değinerek, "Bugün sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmek üzere bir araya geliyoruz. Hasta çocuklarımız ve aileleri sıkıntı içindeler. Yozgat'ta hasta çocuklarımızın durumu ile ilgili olarak çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. İstiyoruz ki bu çocuklarımız da sağlıklarına kavuşsun. Çocuklarımız üzülmesin, aileleri üzülmesin böyle bir arayış içerisindeyiz. Bu arayış içerisinde zaman zaman yaptığımız konserler de var. Bu sefer de çocuklarımızın hepsini birden hedef alan bir konser düzenleme fikri oluştu. Tabii ki ilgi çekmek istiyoruz çocuklarımızın durumuna. Ne yaparsak daha iyi duyururuz, derken olay bizim üzerimize kaldı. Bu olayın paydaşı olduk. Konseri kendim vermeye karar verdim çocuklarımız için. Çocuklarımız için her türlü riske girmeye değer, her türlü çalışmayı yapmaya değer" dedi.

"Türkiye'de yapılmamış bir şeyi yapıyoruz"

Daha önce benzerinin olmadığı bir etkinliğe imza attığını ifade eden Başkan Arslan, "Bunun özelliği şu; Türkiye'de bugüne kadar olmamış bir şeyi yapıyoruz. Bir belediye başkanının çıkıp bizzat tek başına konser vermesi bunu bugüne kadar Türkiye'de örneği yok. Tabii ki müzikle ve edebiyatla ilgili bir birikimimiz var. Bundan dolayı gündeme gelmiş bir konu. Zannederim bir ölçüde de başarılı olduk. Yozgatlı hemşehrilerimizin dikkatini bu çocuklarımızın üzerine çekmiş olduk. İnşallah bunu Türkiye gündemine de düşürmek istiyoruz. Umuyorum amacımıza ulaşırız" ifadelerini kullandı.

"Repertuvardaki her şarkının benim için farklı bir anlamı var"

Seçilen şarkıların kendisi için anlamlarını belirten Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

" Yozgat Belediyesi'nin çok güzel bir müzik altyapısı var. Sanatçı altyapısı var. Sürekli şarkılar çalışılıyor. Bugünkü repertuvarda da her şarkının benim için farklı bir anlamı var. Hayatımın belli bir döneminde hafızamızda yer etmiş, etkisi olmuş şarkılar. Ne söyleyelim, derken de daha çok benim gençliğimizde çocukluğumuzda daha ileri yaşlarımızda hafızamızın bir yerinde yer etmiş, bizde anısı olan şarkılar." - YOZGAT