Başkan Arslan, çocuklar için şarkılar söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Arslan, çocuklar için şarkılar söyledi

Başkan Arslan, çocuklar için şarkılar söyledi
04.07.2026 21:59  Güncelleme: 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, tedavi gören çocuklar yararına düzenlenen etkinlikte Türk halk ve sanat müziği eserlerini seslendirdi. Konsere Yozgat halkı yoğun ilgi gösterdi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, tedavi gören çocuklar yararına düzenlenen etkinlikte Türk müziğinin unutulmaz eserlerini çocuklar için seslendirdi.

Yozgat Büyük Sinema Salonu'nda çocukların tedavi süreçlerine dikkat çekmek için düzenlenen konsere Yozgat halkı yoğun ilgi gösterdi. Salonu dolduran sanatseverler, hem anlamlı bir amaca katkıda bulundu hem de müzik dolu bir gece yaşadı. Gecede mikrofon başına geçen Belediye Başkanı Kazım Arslan; 'Sevda Yüklü Kervanlar', 'Sevemedim Karagözlüm', 'Kara Kaş Gözlerin Elmas', 'Kahverengi Gözlerin', 'Sinemde Bir Tutuşmuş Yanmış', 'Batan Gün Kana Benziyor', 'Zeynep Bu Güzellik' gibi Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvarı başarıyla yorumladı.

"Çocuklarımız için her türlü riske girmeye değer"

Başkan Arslan, konserin amacına değinerek, "Bugün sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmek üzere bir araya geliyoruz. Hasta çocuklarımız ve aileleri sıkıntı içindeler. Yozgat'ta hasta çocuklarımızın durumu ile ilgili olarak çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. İstiyoruz ki bu çocuklarımız da sağlıklarına kavuşsun. Çocuklarımız üzülmesin, aileleri üzülmesin böyle bir arayış içerisindeyiz. Bu arayış içerisinde zaman zaman yaptığımız konserler de var. Bu sefer de çocuklarımızın hepsini birden hedef alan bir konser düzenleme fikri oluştu. Tabii ki ilgi çekmek istiyoruz çocuklarımızın durumuna. Ne yaparsak daha iyi duyururuz, derken olay bizim üzerimize kaldı. Bu olayın paydaşı olduk. Konseri kendim vermeye karar verdim çocuklarımız için. Çocuklarımız için her türlü riske girmeye değer, her türlü çalışmayı yapmaya değer" dedi.

"Türkiye'de yapılmamış bir şeyi yapıyoruz"

Daha önce benzerinin olmadığı bir etkinliğe imza attığını ifade eden Başkan Arslan, "Bunun özelliği şu; Türkiye'de bugüne kadar olmamış bir şeyi yapıyoruz. Bir belediye başkanının çıkıp bizzat tek başına konser vermesi bunu bugüne kadar Türkiye'de örneği yok. Tabii ki müzikle ve edebiyatla ilgili bir birikimimiz var. Bundan dolayı gündeme gelmiş bir konu. Zannederim bir ölçüde de başarılı olduk. Yozgatlı hemşehrilerimizin dikkatini bu çocuklarımızın üzerine çekmiş olduk. İnşallah bunu Türkiye gündemine de düşürmek istiyoruz. Umuyorum amacımıza ulaşırız" ifadelerini kullandı.

"Repertuvardaki her şarkının benim için farklı bir anlamı var"

Seçilen şarkıların kendisi için anlamlarını belirten Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

" Yozgat Belediyesi'nin çok güzel bir müzik altyapısı var. Sanatçı altyapısı var. Sürekli şarkılar çalışılıyor. Bugünkü repertuvarda da her şarkının benim için farklı bir anlamı var. Hayatımın belli bir döneminde hafızamızda yer etmiş, etkisi olmuş şarkılar. Ne söyleyelim, derken de daha çok benim gençliğimizde çocukluğumuzda daha ileri yaşlarımızda hafızamızın bir yerinde yer etmiş, bizde anısı olan şarkılar." - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yozgat Belediyesi, Yerel Haberler, Kazım Arslan, Kültür Sanat, Yozgat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkan Arslan, çocuklar için şarkılar söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi’ne ilişkin davada karar çıktı Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı
Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı
Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı
Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz
Kaybolan ineğini ararken sürprizlerin en güzeliyle karşılaştı Kaybolan ineğini ararken sürprizlerin en güzeliyle karşılaştı

22:06
Dünya Kupası’nda ilk çeyrek finalist Fas
Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas
20:55
Trump, Hamaney’e veda eden İran’ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz
Trump, Hamaney'e veda eden İran'ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz
20:22
10 ilde denize girmek yasaklandı
10 ilde denize girmek yasaklandı
19:11
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
19:06
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
18:15
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 22:22:30. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Arslan, çocuklar için şarkılar söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.