Yozgat'ta Arif Baş Müzesi: Tarihin İzinde Bir Yolculuk - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yozgat'ta Arif Baş Müzesi: Tarihin İzinde Bir Yolculuk

03.06.2025 15:46
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Yozgat'ın Bahadın Beldesi'nde eğitimci-yazar Arif Baş'ın kurduğu müze, Hitit döneminden günümüze kadar birçok tarihi eseri barındırıyor. Ziyaretçiler, müzede doğal ve tarihi objelerle dolu bir kültürel deneyim yaşıyor.

Kendi imkanlarıyla oluşturduğu müzede, Hitit döneminden günümüze kadar eserler bulunuyor

YOZGAT - Yozgat'ın Bahadın Beldesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan eğitimci-yazar Arif Baş'ın kendi imkanlarıyla kurduğu müze önemli tarihi objeler ve doğallığıyla ziyaretçilerin ve beldenin gözde ziyaret yerlerinden oldu.

Eğitimci-yazar Arif Baş, 1994 yılında kendi imkanlarıyla topladığı objelerle evinin bahçesinde açık hava müzesi oluşturdu. 2012 yılında yaşamını yitiren Arif Baş'ın uzun yıllar Bahadın beldesinde açık havada sergilediği objeler, babasının hatırasını yaşatmak isteyen oğlu Oğuz Baş'ın girişimiyle evlerinin önündeki büyük bir alanda yaptırılan taş ve ahşap yapıdaki binaya taşındı. Binanın bahçesine ise müzeyi ziyaret edenlere Eğitimci-Yazar Arif Baş'ın yaşam felsefesi ve eserlerini tanıtan bir anıt yaptırıldı.

Bahadın Beldesine gelen misafirlerin mutlaka ziyaret ettiği müzede Hitit ve Roma dönemine ait değirmen ve kilise taşı, el matbaası, körüklü fotoğraf makinası, eski kalaycı körüğü, su değirmeni ve birçok ev eşyası bulunuyor. Doğallığı ve bir zamanlar tüm ürünlerin kullanılmış olması ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Müzenin bakımı ve sorumluğunu üstlenen Arif Baş'ın yeğeni Özer Baş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine de müzenin kapılarını açarak "Tüm objelerin bir yaşanmışlığı var. Amcamın hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Müze ziyaretinde bol bol fotoğraf çekerek hatıra defterine de duygularını yazdığını söyleyen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü öğrencisi Cansu Can, bol bol fotoğraf çektiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Müzeyi gezerken tarihte bir yolculuk yaptık gibi oldu. Yozgat için güzel bir değer."

Gerontoloji bölümü öğrencisi olduğunu ve Bahadın Beldesini gezdiklerini söyleyen Burak Alçınar ise "Burası tarihi anlamda çok güzel bir yer. Arif Baş müzesinde eski tarihi aletler var. Eskiden kullanılan eşyalar var. Burada en çok ilgimi çeken alet ise tırpan oldu. Ben de daha önce kullandım. Gayet güzel bir yer hepinizi de buraya beklerim" dedi.

Bahadın Arif Hoca Müzesi hem bölgenin tarihine ışık tutmaya hem de ziyaretçilerine zengin bir kültürel deneyim sunmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yozgat'ta Arif Baş Müzesi: Tarihin İzinde Bir Yolculuk - Son Dakika

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