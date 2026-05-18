Yozgat'ta Bahar Şenliği Coşkusu

18.05.2026 11:36
Yozgat'ta düzenlenen bahar etkinliğinde çocuklar ve aileler geleneksel oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Çapanoğlu Mahallesi Güneykent Evleri sakinlerince düzenlenen bahar şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Mahalle sakinlerinin birlik ve beraberliği güçlendirmek, çocuklara eski sokak oyunlarını tanıtmak amacıyla organize ettiği etkinlikte hem çocuklar hem de aileler keyifli vakit geçirdi.

Şenlik kapsamında ip çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı gibi geleneksel oyunlar oynanırken, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Çocukların bilgisayar ve telefonlardan uzaklaşıp sosyal etkinliklerle vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen organizasyon mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin organizatörlerinden Aynur Koçak, yaklaşık beş yıldır bölgede oturduklarını belirterek, "Bu bizim ilk bahar şenliğimiz oldu. Daha önce iftar programları yapıyorduk ancak bu yıl havaların etkisiyle etkinliği bahar şenliğine çevirdik. Çok güzel bir ortam oluştu. Birbirini tanımayan komşular tanıştı, çocuklar eski oyunlarla tanıştı. Çocuklar ilk defa gördükleri oyunlara büyük ilgi gösterdi. Hem büyükler hem çocuklar çok mutlu oldu" dedi.

Mine Küçükaslan ise amaçlarının çocukları ekran başından uzaklaştırmak olduğunu ifade ederek, "Komşularımızla bir araya gelip eski çocukluk oyunlarımızı çocuklara öğretmek istedik. Güzel bir birliktelik oluştu" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Emel Yıldız da etkinlikle eski mahalle kültürünü yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, "İnsanlar birbirinden uzaklaştı. Biz de komşularımız kaynaşsın, çocuklar eğlensin istedik. Hem geleneklerimizi yaşatmak hem de insanları bir araya getirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik" ifadelerini kullandı.

Sakine Babayiğit ise organizasyonun özellikle çocuklar için hazırlandığını belirterek, "Çocuklarımız bilgisayardan uzak kalsın, mahalle kültürünü öğrensin istiyoruz. Etkinlikler onların da çok hoşuna gidiyor" şeklinde konuştu.

Şenliğe katılan çocuklardan Yusuf Cevizli, yarışmalarda birinci olduğunu söyleyerek, "Yumurta yarışları ve çuval yarışı yaptık. Hepsinde birinci oldum. Şimdi de uçurtma uçuracağız" dedi.

Ömer Cevizli ise arkadaşlarıyla oyun oynadığı için mutlu olduğunu belirterek, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımla oyun oynuyor, bisiklet sürüyor, top oynuyorum" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

