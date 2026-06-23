Yozgat'ta Ev Hanımları Yapay Çiçek Kursunda Buluşuyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Ev Hanımları Yapay Çiçek Kursunda Buluşuyor

Yozgat\'ta Ev Hanımları Yapay Çiçek Kursunda Buluşuyor
23.06.2026 10:25
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Yozgat'ta ev hanımları yapay çiçek kursunda meslek öğrenip, ürettikleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yozgat'ta ev hanımları, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan yapay çiçek kursunda hem meslek öğreniyor hem de ürettiklerini satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Yozgat Belediyesince tahsis edilen Mehmet Ağa Konağı'nda düzenlenen yapay çiçek kursuna katılan ev hanımları, gelin buketi ve çeşitli dekoratif çiçeklerin yapımını öğreniyor.

Kursun usta öğreticisi Sabiha Çıtak, AA muhabirine, kursta 20 kursiyerin eğitim gördüğünü söyledi.

Kursiyerlerin tamamının ev hanımı olduğunu belirten Çıtak, "20 yaşında kursiyerimiz de var, 50 yaşında da. Yaklaşık 6 aydır eğitim alıyorlar. Burada çiçek yapmayı öğreniyorlar. Aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bir ziyarete giderken kendi emekleriyle yaptıkları çiçekleri hediye olarak götürebiliyorlar. Salon çiçekleri ve ev dekorasyonunda kullanılabilecek çeşitli ürünler hazırlıyorlar. Gelin buketi yapıp satıyorlar." diye konuştu.

Çıtak, kursiyerlerin kursta hem meslek edindiklerini hem de sosyalleştiklerini belirtti.

"İlerleyen zamanlarda organizasyon işi yapmayı düşünüyorum"

Kursiyerlerden Hatice Nemli de kursta öğrendikleriyle evine kazanç sağlamaya başladığını söyledi.

Gelin isteme çiçeği yapıp sattığını anlatan Nemli, "İlerleyen zamanlarda organizasyon işi yapmayı düşünüyorum. Kendimi o alanda geliştirmeye çalışıyorum. Evde boş durmak yerine buraya geldim. Kendime ek kazanç sağlamaya çalışıyorum." dedi.

Hacer Vural ise kursu sosyal medyada gördüğünü, usta öğreticiyle iletişime geçtikten sonra kursa başladığını ifade etti.

Kursa gelince burayı çok sevdiğini dile getiren Vural, "Bana çok iyi geldi. Arkadaşlarımı çok sevdim. Burada vakit geçirmeyi çok sevdim. Özellikle bir yere giderken elim boş gitmeyi sevmem. Bu nedenle yaptığım çiçekleri götürüyorum. Karşımdaki de mutlu oluyor. Kalıcı bir hediye oluyor. Hediyeleşmeyi çok sevdiğim için her yere götürüyorum." ifadelerini kullandı.

Tekmile Canan Şahiner ise komşusunun tavsiyesiyle kursa katıldığını söyledi. Kursta çok güzel bir ortam olduğunu vurgulayan Şahiner, "Burada çiçekler üretiyoruz. Oğlum için 41 adet isteme çiçeği hazırlıyorum. Kurstan sonra da devam etmeyi istiyorum. Sipariş gelirse seve seve yaparım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yozgat'ta Ev Hanımları Yapay Çiçek Kursunda Buluşuyor - Son Dakika

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