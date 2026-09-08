Yozgat\'ta kadınlar imece usulüyle kışlık yufka ekmek hazırlıyor

Yozgat'ta mutfak kültürünün ve sofra geleneklerinin vazgeçilmez lezzeti olan kışlık yufka ekmeğinin hazırlıkları, kadınların imece usulü dayanışmasıyla aralıksız sürüyor.

Sorgun ilçesi Burunören köyünde asırlık gelenek kapsamında sabahın ilk ışıklarıyla yer sofralarında buluşan kadınlar, kış boyunca tüketilecek ekmekleri binbir emekle hazırlıyor.

Ekmek yapımı için mesainin gece yarısı başladığını aktaran 30 yıllık yufka ustası Hüsne Şimşek, hazırlık sürecinin inceliklerini anlatarak şunları söyledi:

"Annelerimizden kalan geleneği devam ettiriyoruz. Un, su, tuz ile yaparız. Bazen yumuşak olsun diye çökelek suyundan katarız. Yaptığımız yufka ekmekleri 1 sene yiyoruz. Bugün bir eve yapılıyor. Komşuma yapıyoruz. Hamuru yoğurmak için gece 03.00'te kalktım. Ekmekçiler geldi, sabah ezanı okundu oturduk. İmece usulü yapıyoruz. Bugün bir komşumuza öbür gün öteki komşumuza herkesin ihtiyacı olduğu kadar yapıyoruz. Ailesi çok olan 2 gün yapar. Sabah oturuyoruz, akşam kalkıyoruz. Çocuklarımıza gönderiyoruz. Uzakta olanlara kargoyla gönderiyoruz. Geldikçe sulayıp gönderiyoruz. Yozgat'ın yufkası olmazsa olmaz."

Yaklaşık 40 yıldır yufka açan Satı Polat ise yufka ekmeğinin Yozgat sofra kültüründeki geniş kullanım alanına dikkat çekerek "Gelen misafirlerimize bu ekmekleri pişirip ikram ediyoruz. İsteğe göre içli yapıyoruz. Pilavla, ot aşıyla, patlıcan yemeğiyle birlikte tüketilir. Yufkayla omaç yaparız, kızartma yaparız. İçine çökelek koyup kızartarak farklı lezzetler elde ederiz. Yufka ekmekle her türlü yemeği hazırlarız" dedi.

Kış mevsimi öncesinde imece usulüyle yardımlaşarak üretilen yufka ekmekler, kurutulduktan sonra uzun süre tazeliğini koruyacak şekilde saklanarak sofralardaki yerini almaya devam ediyor.