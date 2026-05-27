Yozgat'ta Kurban Bayramı coşkusu, tarihi Çapanoğlu Camii'nde kılınan bayram namazı ile başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye akın eden kent sakinleri, saf tutarak bayramın huzur ve bereketini birlikte paylaştı.

Tarihi atmosferiyle şehrin simgesi olan Çapanoğlu Camii, bayram namazında tarihi günlerinden birini yaşadı. Cami içini tamamen dolduran vatandaşlar, avlulara da taşarak hasırlar üzerinde namaz kıldı. Kılınan bayram namazının ardından eller semaya açılarak İslam alemi, Türkiye'nin birlik ve beraberliği ile tüm dünyada barışın hakim olması için dualar edildi. Namazın ve duaların tamamlanmasının ardından cami içerisinde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. - YOZGAT