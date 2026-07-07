Yozgat'taki Tarihi Yapılar Tehlikede - Son Dakika
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Yozgat'taki Tarihi Yapılar Tehlikede

Yozgat\'taki Tarihi Yapılar Tehlikede
07.07.2026 10:56
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Lök köyündeki 200 yıllık Karacabey Konağı ve hamam, yıkılma riskiyle karşı karşıya. Koruma çağrısı yapılıyor.

Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde bulunan yaklaşık 200 yıllık Karacabey Konağı ile tarihi hamam, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Osmanlı'nın son dönem sivil mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak gösterilen Karacabey Konağı ile çevrede benzeri bulunmadığı belirtilen tarihi hamamın korunarak gelecek nesillere aktarılması isteniyor.

Yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen Karacabey Konağı, özellikle kalem işi tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor. Günümüze yalnızca selamlık bölümü ve birkaç odası ulaşabilen konak, uzun yıllardır bakım görmediği için ciddi şekilde yıpranmış durumda. Araştırmacılar tarafından Anadolu'nun nadir kırsal konak örneklerinden biri olarak gösterilen yapının her geçen gün biraz daha zarar gördüğü belirtiliyor.

Konağın hemen yanında bulunan tarihi hamamın da aynı dönemde inşa edildiği değerlendiriliyor. Konağa hizmet vermek amacıyla özel olarak yaptırıldığı belirtilen hamamın büyük bölümü zaman içerisinde yıkılırken, ayakta kalan duvarları da çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Osmanlı dönemi taş işçiliğini yansıtan hamamın, çevrede benzeri görülmeyen mimari özelliklere sahip olduğu ifade ediliyor.

"Çevremizde belki böyle bir yapı daha yoktur"

Lök Köyü Muhtarı Sadettin Gültekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulunarak tarihi yapıların korunmasını istedi.

Gültekin, "Tarihi çok eski. Bu köy kurulmadan önce kurulmuş. Bey konağı burası. Bu hamamlarda zaten beyler tarafından yaptırılmış. Mehmet Paşa zamanına dayanıyor diye bize odalarda büyüklerimizden duyardık. Buranın tarihi çok eski. Hemen hemen Yozgat'la, Divanlı'yla aynı tarihlere denk geliyor diye söylediler. veya oradan da eski diye derlerdi. Çevremizde belki böyle bir yapı daha yoktur. Bu tavan işlemesi belki Türkiye'de çok nadir bulunan bir tavanlardan biri." dedi.

"Gelecek çocuklarımıza miras olarak aktaralım"

Tarihi yapıların korunmasının büyük önem taşıdığını belirten Gültekin, "Gelecek çocuklarımıza burayı biz miras olarak aktaralım. Onlar da buranın havasını teneffüs etsinler. Ben buraya sahip çıkılmasını istiyorum. Köyümüzde tarihi eser olarak üç tane binamız var. Hamam var, burası var, bir de bunun yan tarafında bir ev daha var." ifadelerini kullandı.

"Seneye bunu belki bulamayabiliriz"

Yetkililerden destek beklediklerini dile getiren Gültekin, "Devletimizden, Sayın Valimizden ben bunu özellikle istirham ediyorum. Mümkünse buraya bir sahip çıkılsın. Yoksa belki bu sene de ayakta kalabilir. Seneye bunu belki bulamayabiliriz. Bu sene yağış çok olduğu için burası su aldı. Ama seneye belki hiç de kalmayabilir. Mümkünse buraya bir Kültür Müdürlüğümüz Sayın Valimizin de önderliğinde eğer sahip çıkılırsa çok memnun kalırız köy olarak." diye konuştu.

Lök köyündeki yaklaşık 200 yıllık Karacabey Konağı ile tarihi hamamın, gerekli koruma ve restorasyon çalışmalarının yapılmaması halinde tamamen yok olma riski taşıdığı belirtilirken, köy sakinleri bu önemli kültürel mirasın kurtarılarak gelecek nesillere aktarılmasını istiyor. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yozgat'taki Tarihi Yapılar Tehlikede - Son Dakika

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